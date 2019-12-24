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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:12
Sense Bank написав: vpchelko написав:
Сделайте так чтобы можно было менять неиспользуемые категорию кешбека на другие - остальные банки это давно уже сделали.
На скільки мені відомо, то таке є лише у Моно. Так, змінити не використані категорії у них можна, але і цих категорій може бути лише дві. В той час у нас цих категорій може бути до 7 із 12 запропонованих. Тому у кожного є свої переваги.
*Андрій
Нет - Есть возможность выбрать: в Изи - от таса! В А-Банке! В - Пубме!
Ну эт я пишу из личного опыта... так мне кажется оно работает...
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:36
Sense Bank написав: AlexTk написав:
З інвестпортфеля вкрали ОВДП 226286. Поверніть взад!
Ми не крадії, тому якщо щось зникло - повернемо 😉
Вже біжу до вас у приватні повідомлення, аби уточнити ваші дані!
З повагою, Володимир 💎
Сьогодні в мене зникли ОВДП 4000229025. Це так і має бути, щоб кожного дня у когось щось зникало?
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:45
l_e_x написав:
Сьогодні в мене зникли ОВДП 4000229025. Це так і має бути, щоб кожного дня у когось щось зникало?
Звичайно так не має бути(
Відпишусь вам в приватні повідомлення, аби уточнити ваші дані - уточню в чому проблема 👌
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:51
Sense Bank написав: l_e_x написав:
Сьогодні в мене зникли ОВДП 4000229025. Це так і має бути, щоб кожного дня у когось щось зникало?
Звичайно так не має бути(
Відпишусь вам в приватні повідомлення, аби уточнити ваші дані - уточню в чому проблема 👌
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Вже все повернулося. Мабуть написання повідомлення тут якось впливає)
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:59
l_e_x написав:
Вже все повернулося. Мабуть написання повідомлення тут якось впливає)
Трішки магії не завадить в наш час 😉
Прийшлось всі свої чакри напружити, аби проблему вирішити якомога швидше!
Ваш чаклун, Володимир 💎
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Додано: Нед 05 тра, 2024 17:16
Вітаю всіх, хто вирішить сюди забігти сьогодні/завтра з Великоднем! 🤗
Гарного всім відпочинку!
*тут мала бути картинка, але її неможна завантажити
*
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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