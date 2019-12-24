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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1190119111921193

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 96
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:12

  Sense Bank написав:
  vpchelko написав:Сделайте так чтобы можно было менять неиспользуемые категорию кешбека на другие - остальные банки это давно уже сделали.

На скільки мені відомо, то таке є лише у Моно. Так, змінити не використані категорії у них можна, але і цих категорій може бути лише дві. В той час у нас цих категорій може бути до 7 із 12 запропонованих. Тому у кожного є свої переваги.

*Андрій

Нет - Есть возможность выбрать: в Изи - от таса! В А-Банке! В - Пубме!

Ну эт я пишу из личного опыта... так мне кажется оно работает...
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:36

  Sense Bank написав:
  AlexTk написав:З інвестпортфеля вкрали ОВДП 226286. Поверніть взад!

Ми не крадії, тому якщо щось зникло - повернемо 😉
Вже біжу до вас у приватні повідомлення, аби уточнити ваші дані!
З повагою, Володимир 💎

Сьогодні в мене зникли ОВДП 4000229025. Це так і має бути, щоб кожного дня у когось щось зникало?
l_e_x
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:45

Re: Sense Bank

  l_e_x написав:Сьогодні в мене зникли ОВДП 4000229025. Це так і має бути, щоб кожного дня у когось щось зникало?

Звичайно так не має бути(
Відпишусь вам в приватні повідомлення, аби уточнити ваші дані - уточню в чому проблема 👌
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:51

  Sense Bank написав:
  l_e_x написав:Сьогодні в мене зникли ОВДП 4000229025. Це так і має бути, щоб кожного дня у когось щось зникало?

Звичайно так не має бути(
Відпишусь вам в приватні повідомлення, аби уточнити ваші дані - уточню в чому проблема 👌
Ваш друг та помічник, Володимир 💎

Вже все повернулося. Мабуть написання повідомлення тут якось впливає)
l_e_x
 
Повідомлень: 119
З нами з: 04.07.14
Подякував: 42 раз.
Подякували: 19 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:59

Re: Sense Bank

  l_e_x написав:Вже все повернулося. Мабуть написання повідомлення тут якось впливає)

Трішки магії не завадить в наш час 😉
Прийшлось всі свої чакри напружити, аби проблему вирішити якомога швидше!
Ваш чаклун, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12562
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 17:16

Вітаю всіх, хто вирішить сюди забігти сьогодні/завтра з Великоднем! 🤗
Гарного всім відпочинку!
Зображення

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Востаннє редагувалось Sense Bank в Нед 05 тра, 2024 19:45, всього редагувалось 3 разів.
Sense Bank
Представник банку
 
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З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 19:19

Re: Sense Bank

Зображення
Поможемо чаклунам та лордам.
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Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 19:47

Ой+, по-перше, дякую за класні роботі ШІ, показав колегам :wink:
А по-друге, дякую за підказку як завантажити картинку. Бо чомусь думав, що можна лише через хостинг :roll:
Відтепер їх тут буде значно побільше)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12562
З нами з: 18.02.13
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