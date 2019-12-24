Звичайно так не має бути(
Відпишусь вам в приватні повідомлення, аби уточнити ваші дані - уточню в чому проблема 👌
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:45
Re: Sense Bank
Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:51
Вже все повернулося. Мабуть написання повідомлення тут якось впливає)
Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:59
Re: Sense Bank
Додано: Нед 05 тра, 2024 17:16
Вітаю всіх, хто вирішить сюди забігти сьогодні/завтра з Великоднем! 🤗
Гарного всім відпочинку!
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Востаннє редагувалось Sense Bank в Нед 05 тра, 2024 19:45, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Нед 05 тра, 2024 19:19
Re: Sense Bank
Додано: Нед 05 тра, 2024 19:47
Ой+, по-перше, дякую за класні роботі ШІ, показав колегам
А по-друге, дякую за підказку як завантажити картинку. Бо чомусь думав, що можна лише через хостинг
Відтепер їх тут буде значно побільше)
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Додано: Пон 06 тра, 2024 08:45
Опять в сса отсутствует блок депозиты плюс при входе выдает на разных этапах ошибку. Представитель банка извините конечно но у меня нет других слов кроме того что ваш банк просто конченный
Додано: Пон 06 тра, 2024 08:54
WallNutPen Наразі проподять тех.роботи з депозитами, через що розділ тимчасово не доступний в ССА. Обіцяють, що до 9 години мають закінчити і все буде на своїх місцях👌
*Андрій
Додано: Пон 06 тра, 2024 09:45
HELP ME
Уважаемые, кто что подскажет? Ситуация, в 2020 году были куплены авиабилеты Ryanair. Поездка не состоялась, сначала Covid, потом война. Деньги были зачислены на личный счет, аккаунт в авиакомпании. В апреле получил письмо из Ryanair, что полная сумма отправлена обратно тем же методом, как была произведена оплата. Проблема в том, что оплата была с карты которая давно закрыта, и даже счет к ней. Естествено в отделении мне никто не помог ) Уровень зашкаливает… Есть какие то дельные советы? Спасибо.
Додано: Пон 06 тра, 2024 10:35
По идее Сеня должен или зачислить деньги на другой счет клиента в той же валюте (если он есть) или вернуть деньги отправителю.
Я бы начал с попытки связаться с саппортом Райана. Раньше это можно было сделать в чате. Объяснить оператору, что счет, с которого была оплата, закрыт и попытаться узнать текущий статус транзакции по возврату.
Возможно и кто-нибудь из тутошних звездных лордов или фей сможет подсказать процедуру обработки таких транзакций.
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