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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 96
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 15:06

Кащей Кащей Спасибо. так уже сделал, Райян отморозился тоже. тип деньги не возвращались
sea_breeze
 
Повідомлень: 40
З нами з: 08.05.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 15:12

Всім привіт👋 Наразі спостерігаються проблеми в роботі Sense SuperApp. Вже займаємось його лікуванням. Щойно все буде гуд, то одразу вам про це відпишемо 👌
Приношу вибачення за тимчасові незручності та сподіваюсь на розуміння.

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12564
З нами з: 18.02.13
Подякував: 169 раз.
Подякували: 1312 раз.
 
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