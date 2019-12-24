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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 тра, 2024 15:06
Кащей Кащей Спасибо. так уже сделал, Райян отморозился тоже. тип деньги не возвращались
Додано: Вів 07 тра, 2024 15:12
Всім привіт👋 Наразі спостерігаються проблеми в роботі Sense SuperApp. Вже займаємось його лікуванням. Щойно все буде гуд, то одразу вам про це відпишемо 👌
Приношу вибачення за тимчасові незручності та сподіваюсь на розуміння.
*Андрій
Додано: Вів 07 тра, 2024 16:00
Та мы уже привыкли, не переживайте. Стабильность - признак мастерства.
Послеобеденная сиеста - это святое.
Хотя если вдуматься - это какой-то перманентный позор, конечно
Додано: Вів 07 тра, 2024 16:35
Як і обіцяли вже все виправили🫶
Застосунок працює, тому можете користуватись
Перепрошуємо за причинені незручності💙
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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