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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 тра, 2024 15:06
Кащей Кащей Спасибо. так уже сделал, Райян отморозился тоже. тип деньги не возвращались
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sea_breeze
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Додано: Вів 07 тра, 2024 15:12
Всім привіт👋 Наразі спостерігаються проблеми в роботі Sense SuperApp. Вже займаємось його лікуванням. Щойно все буде гуд, то одразу вам про це відпишемо 👌
Приношу вибачення за тимчасові незручності та сподіваюсь на розуміння.
*Андрій
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Sense Bank
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Додано: Вів 07 тра, 2024 16:00
Sense Bank написав:
Всім привіт👋 Наразі спостерігаються проблеми в роботі Sense SuperApp. Вже займаємось його лікуванням. Щойно все буде гуд, то одразу вам про це відпишемо 👌
Приношу вибачення за тимчасові незручності та сподіваюсь на розуміння.
Та мы уже привыкли, не переживайте. Стабильность - признак мастерства.
Послеобеденная сиеста - это святое.
Хотя если вдуматься - это какой-то перманентный позор, конечно
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mustbe
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Додано: Вів 07 тра, 2024 16:35
Як і обіцяли вже все виправили🫶
Застосунок працює, тому можете користуватись
Перепрошуємо за причинені незручності💙
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Sense Bank
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Додано: Вів 07 тра, 2024 19:41
sea_breeze написав:
Проблема в том, что оплата была с карты которая давно закрыта, и даже счет к ней. Естествено в отделении мне никто не помог )
Обращаетесь письменно в банк по этому вопросу. Хотя в отделении должны были предложить это.
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Howl
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Пон 18 бер, 2024 17:16
sens
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