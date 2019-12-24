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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 96
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 15:06

Кащей Кащей Спасибо. так уже сделал, Райян отморозился тоже. тип деньги не возвращались
sea_breeze
 
Повідомлень: 40
З нами з: 08.05.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 15:12

Всім привіт👋 Наразі спостерігаються проблеми в роботі Sense SuperApp. Вже займаємось його лікуванням. Щойно все буде гуд, то одразу вам про це відпишемо 👌
Приношу вибачення за тимчасові незручності та сподіваюсь на розуміння.

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12565
З нами з: 18.02.13
Подякував: 169 раз.
Подякували: 1312 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 16:00

  Sense Bank написав:Всім привіт👋 Наразі спостерігаються проблеми в роботі Sense SuperApp. Вже займаємось його лікуванням. Щойно все буде гуд, то одразу вам про це відпишемо 👌
Приношу вибачення за тимчасові незручності та сподіваюсь на розуміння.

Та мы уже привыкли, не переживайте. Стабильность - признак мастерства.
Послеобеденная сиеста - это святое.
Хотя если вдуматься - это какой-то перманентный позор, конечно
mustbe
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Повідомлень: 7657
З нами з: 27.12.17
Подякував: 176 раз.
Подякували: 1553 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 16:35

Як і обіцяли вже все виправили🫶
Застосунок працює, тому можете користуватись
Перепрошуємо за причинені незручності💙
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12565
З нами з: 18.02.13
Подякував: 169 раз.
Подякували: 1312 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 19:41

Re: Sense Bank

  sea_breeze написав:Проблема в том, что оплата была с карты которая давно закрыта, и даже счет к ней. Естествено в отделении мне никто не помог )
Обращаетесь письменно в банк по этому вопросу. Хотя в отделении должны были предложить это.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5955
З нами з: 08.03.18
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1090 раз.
 
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  #<1 ... 1191119211931194
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