RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1191119211931194

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 96
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 15:06

Кащей Кащей Спасибо. так уже сделал, Райян отморозился тоже. тип деньги не возвращались
sea_breeze
 
Повідомлень: 40
З нами з: 08.05.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 15:12

Всім привіт👋 Наразі спостерігаються проблеми в роботі Sense SuperApp. Вже займаємось його лікуванням. Щойно все буде гуд, то одразу вам про це відпишемо 👌
Приношу вибачення за тимчасові незручності та сподіваюсь на розуміння.

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12565
З нами з: 18.02.13
Подякував: 169 раз.
Подякували: 1312 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 16:00

  Sense Bank написав:Всім привіт👋 Наразі спостерігаються проблеми в роботі Sense SuperApp. Вже займаємось його лікуванням. Щойно все буде гуд, то одразу вам про це відпишемо 👌
Приношу вибачення за тимчасові незручності та сподіваюсь на розуміння.

Та мы уже привыкли, не переживайте. Стабильность - признак мастерства.
Послеобеденная сиеста - это святое.
Хотя если вдуматься - это какой-то перманентный позор, конечно
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7657
З нами з: 27.12.17
Подякував: 176 раз.
Подякували: 1553 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 16:35

Як і обіцяли вже все виправили🫶
Застосунок працює, тому можете користуватись
Перепрошуємо за причинені незручності💙
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12565
З нами з: 18.02.13
Подякував: 169 раз.
Подякували: 1312 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 19:41

Re: Sense Bank

  sea_breeze написав:Проблема в том, что оплата была с карты которая давно закрыта, и даже счет к ней. Естествено в отделении мне никто не помог )
Обращаетесь письменно в банк по этому вопросу. Хотя в отделении должны были предложить это.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5955
З нами з: 08.03.18
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1090 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 21:41

Нагадайте. Розрахункова дата припадає на вихідний. Гасити заборгованість СЕП можно в вихідний день? Чи, напередодні, в п"ятницю?
anikola13
 
Повідомлень: 1109
З нами з: 08.02.13
Подякував: 172 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 21:46

  anikola13 написав:Нагадайте. Розрахункова дата припадає на вихідний. гасити заборгованість СЕП можно в вихідний день, чи, напередодні в п"ятницю?

Можна. Але Алка то прийме/проведе у вихідний, краще до 15:00.
А от хто отправить то це у вихідний: Райф, Моня, Кредо... Хто?!
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5351
З нами з: 05.05.21
Подякував: 404 раз.
Подякували: 1029 раз.
 
Профіль
1
1
9
  #<1 ... 1191119211931194
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: l_e_x, melkh і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 121, 122, 123
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1225 256968
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 кві, 2024 19:04
WallNutPen
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
14 13880
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 бер, 2024 17:16
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11937)
07.05.2024 21:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.