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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1192119311941195

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 96
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 20:27

  Sense Bank написав:
  2XL написав:Нагадайте як користуватись Ящеркою?

Наш ящір не тільки дуже красивий, але й дуже особливий 🦎

І ви все правильно згадали, щоб не сплачувати комісію за розрахунково-касове обслуговування потрібно погашати всю заборгованість до розрахункової дати.
Якщо ж покупок було багацько і все погасити не встигаєте - то сплачуєте 10 % місячного платежу, й все добре, але стаєте трішки бідніше 😀 Лише на 💯 грн

Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Та ніт, пан Володимир, ви ж не повинні йти на поводу провокації клієнтів!! :mrgreen:
Ви у відповідь на закидон про 100 грн за РКО повинні казати як колись мене повчала моя ПерсМенка:
клієнт використав кредитних за місяць до 30К, в цей час його власні кошти лежали на Швидкому під 8% (а в декого і на Рюкзаку під 10%) і заробили за 30днів від 160 до 200 грн чистими... Ну невже ж клієнт не може поділитися грошима з Алюською. Тим паче, шо гроші продовжать лежати на безстроковому ще +30 дн! 8) :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 20:34

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:в цей час його власні кошти лежали на Швидкому під 8% (а в декого і на Рюкзаку під 10%) і заробили за 30днів від 160 до 200 грн чистими

Коли я оформляю Швидкий на всі свої вільні 2000 грн - то виходить, що нічого не виходить, адже чистого прибутку не вистачає навіть на погашення РКО 😂
Тому ваша порада дієва, але для більш забезпечених поціновувачів картки Хамелеон 🦎

Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 20:46

Re: Sense Bank

Amethyst написав:
  2XL написав:Нагадайте як користуватись Ящеркою?
Бо не було ліміту з часів "-20%", трохи підзабув. Тільки зараз повернули.
Дивимось розрахункову дату, до неї погашаємо все, що витрачено? В іншому випадку погашаємо 10% і стаємо бідніші на 100 грн. Все так?

Все так :roll:
Руки пам'ятають )
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 20:50

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Тому ваша порада дієва, але для більш забезпечених поціновувачів картки Хамелеон 🦎
Усе в руках банку, щоб таких клієнтів було більше. ;)
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 20:54

  Amethyst написав:
  Sense Bank написав:
  2XL написав:Нагадайте як користуватись Ящеркою?

Наш ящір не тільки дуже красивий, але й дуже особливий 🦎

І ви все правильно згадали, щоб не сплачувати комісію за розрахунково-касове обслуговування потрібно погашати всю заборгованість до розрахункової дати.
Якщо ж покупок було багацько і все погасити не встигаєте - то сплачуєте 10 % місячного платежу, й все добре, але стаєте трішки бідніше 😀 Лише на 💯 грн

Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Та ніт, пан Володимир, ви ж не повинні йти на поводу провокації клієнтів!! :mrgreen:
Ви у відповідь на закидон про 100 грн за РКО повинні казати як колись мене повчала моя ПерсМенка:
клієнт використав кредитних за місяць до 30К, в цей час його власні кошти лежали на Швидкому під 8% (а в декого і на Рюкзаку під 10%) і заробили за 30днів від 160 до 200 грн чистими... Ну невже ж клієнт не може поділитися грошима з Алюською. Тим паче, шо гроші продовжать лежати на безстроковому ще +30 дн! 8) :lol:


зробив по більшості банків де були кредитні кошти покупки за кредитні , УБКІ майже одразу відреагував ( чи у мене повільна реакція ) , рейтинг зменшив ,проте не розуміє як СЕНСбанк додає ліміт - майже постійно за перший тиждень місяця купівлі на весь ліміт , проте поки що конкуренти з радістю підставляють плече :mrgreen:
sens
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 21:03

Re: Sense Bank

А що по карті АТБ? Пам'ятаю там якісь солоденькі умови? Просто не звертав уваги, не думав що банк так піде в рознос )
Вишенька зі 100 грн, я так розумію, також присутня?
Розстрочки присутні?
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 21:14

Re: Sense Bank

  2XL написав:А що по карті АТБ? Пам'ятаю там якісь солоденькі умови? Просто не звертав уваги, не думав що банк так піде в рознос )
Вишенька зі 100 грн, я так розумію, також присутня?

Який же торт без вишеньки 😉
По картці АТБ ви можете додатково заробити +2% кешбеку за оплату в мережі магазинів АТБ. Ця акція діє до 30.06.2024 - тому ще встигаєте заробити додаткових горіхів 🥜
На картку можна розподілити кредитний ліміт, по ній доступні розстрочки як по звичайній кредитній картці.
Ну і звичайно знижки на товари від АТБ, від 5 % аж до 40 % можна економити 🫶
Ще й скін віртуальної картки дуже гарний, якщо не використовуєте пластик, то буде радувати око щоразу при оплаті 💙

Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 21:26

Re: Sense Bank

Радію як мале дитя )
Подобався мені цей банк з опікою матусей. Як згадаю 5 до воєнних кредиток з розстрочками на 100000... єхЗображення
2XL
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