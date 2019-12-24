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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1194119511961197

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Sense Bank 3.5 5 96
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 14:49

  kulikrom написав:Маячня якась з ССА...зробив переказ з ранку між своїми рахунками по QR-коду, тобто по IBAN. Наразі стало необхідним ще докинути, жмакнув під попереднім переказом в переліку операцій ССА на Повторити платіж...фу, яка ж гидота, переказало з картки на карту, тепер очікувати проведення, а так сподівався скористатися підвищенним кешбеком на вихідні. Ганьба смузістам ССА

Да, есть такое в сса, но уверяю вас это не имеет никакого значения. Перевод денег что между картами, что между счетами, сделанный до 19:00 уже давно проводится сеней сегодняшним днём. Поэтому без паники :)
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 15:09

Re: Sense Bank

  Кассандра написав:сегодняшним днём
и для Рэда?

АП.
І таки пані Кассандра абсолютно права.
Ото прислали мені друзі, свіженьке. Це виписка з мила для Реда :)
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Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 17:21

Amethyst для всех карт )
Кассандра
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Повідомлень: 1455
З нами з: 04.12.12
Подякував: 26 раз.
Подякували: 227 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 09:45

  Sense Bank написав:
  2XL написав:Нагадайте як користуватись Ящеркою?

Наш ящір не тільки дуже красивий, але й дуже особливий 🦎

І ви все правильно згадали, щоб не сплачувати комісію за розрахунково-касове обслуговування потрібно погашати всю заборгованість до розрахункової дати.
Якщо ж покупок було багацько і все погасити не встигаєте - то сплачуєте 10 % місячного платежу, й все добре, але стаєте трішки бідніше 😀 Лише на 💯 грн

Ваш друг та помічник, Володимир 💎

Володимире, а часом зараз вже не 5% мін платіж по Хамелеону?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 10:36

Re: Sense Bank

1finanсier написав:
  Sense Bank написав:
  2XL написав:Нагадайте як користуватись Ящеркою?

Наш ящір не тільки дуже красивий, але й дуже особливий

І ви все правильно згадали, щоб не сплачувати комісію за розрахунково-касове обслуговування потрібно погашати всю заборгованість до розрахункової дати.
Якщо ж покупок було багацько і все погасити не встигаєте - то сплачуєте 10 % місячного платежу, й все добре, але стаєте трішки бідніше Лише на грн

Ваш друг та помічник, Володимир

Володимире, а часом зараз вже не 5% мін платіж по Хамелеону?
Мені теж здається, як почали знімати Шевченка - змінили 10% на 5%.
2XL
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Повідомлень: 4278
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