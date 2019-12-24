kulikrom написав:Маячня якась з ССА...зробив переказ з ранку між своїми рахунками по QR-коду, тобто по IBAN. Наразі стало необхідним ще докинути, жмакнув під попереднім переказом в переліку операцій ССА на Повторити платіж...фу, яка ж гидота, переказало з картки на карту, тепер очікувати проведення, а так сподівався скористатися підвищенним кешбеком на вихідні. Ганьба смузістам ССА
Да, есть такое в сса, но уверяю вас это не имеет никакого значения. Перевод денег что между картами, что между счетами, сделанный до 19:00 уже давно проводится сеней сегодняшним днём. Поэтому без паники
Наш ящір не тільки дуже красивий, але й дуже особливий 🦎
І ви все правильно згадали, щоб не сплачувати комісію за розрахунково-касове обслуговування потрібно погашати всю заборгованість до розрахункової дати. Якщо ж покупок було багацько і все погасити не встигаєте - то сплачуєте 10 % місячного платежу, й все добре, але стаєте трішки бідніше 😀 Лише на 💯 грн
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Володимире, а часом зараз вже не 5% мін платіж по Хамелеону?
Наш ящір не тільки дуже красивий, але й дуже особливий
І ви все правильно згадали, щоб не сплачувати комісію за розрахунково-касове обслуговування потрібно погашати всю заборгованість до розрахункової дати. Якщо ж покупок було багацько і все погасити не встигаєте - то сплачуєте 10 % місячного платежу, й все добре, але стаєте трішки бідніше Лише на грн
Ваш друг та помічник, Володимир
Володимире, а часом зараз вже не 5% мін платіж по Хамелеону?
Мені теж здається, як почали знімати Шевченка - змінили 10% на 5%.