Ukrainian написав:
Одноразова покупка на 922 грн не старіше місяця ? Дивна якась система.
Чого одноразова на 922?
"чек/чеки з сумою (помноженою на 0,8) меншою, ніж кількість ваших горіхів"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 тра, 2024 01:44
Чого одноразова на 922?
"чек/чеки з сумою (помноженою на 0,8) меншою, ніж кількість ваших горіхів"
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