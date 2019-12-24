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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1196119711981199

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 96
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 01:44

  Ukrainian написав:
  Golf_streem написав:
  Ukrainian написав:Якщо покупка буде трохи більша ?

Тоді не вистачить горіхів. Це повинен бути чек/чеки з сумою (помноженою на 0,8) меншою, ніж кількість ваших горіхів. І чек не "старіше" місяця.

Одноразова покупка на 922 грн не старіше місяця ? Дивна якась система.

Чого одноразова на 922?
"чек/чеки з сумою (помноженою на 0,8) меншою, ніж кількість ваших горіхів"
alibob
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 10:07

Re: Sense Bank

А як узнати яка у мене максимальна сума надходжень за місяць?

А то у мене овдп скоро гаситися будуть на єпідтримку сенса, які я рік фактично потроху купував.В підсумку сума там не маленька вийшла.І цей момент я якось на етапах купівлі не враховував, що воно ж все скопом повертатися буде.Зараз сижу чухаю репу що робити.
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 11:06

Re: Sense Bank

посетитель написав:А як узнати яка у мене максимальна сума надходжень за місяць?


Раніше цю суму було видно в додатку
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 12:00

  Кассандра написав:Перевод денег что между картами, что между счетами, сделанный до 19:00 уже давно проводится сеней сегодняшним днём

Так й сталося, купівля в Розетці на вихідних з Реда пройшла за рахунок кредитних (розстрочка ще не підтверджена, але запропонована). Але ж "Повторити платіж" в ССА потрібно смузістам перевірити.

  alibob написав:"чек/чеки з сумою (помноженою на 0,8) меншою, ніж кількість ваших горіхів"

наскільки памятаяю, від 50грн повинен бути чек, виправте, якщо не так
kulikrom
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