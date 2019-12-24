Ukrainian написав:
Одноразова покупка на 922 грн не старіше місяця ? Дивна якась система.
Чого одноразова на 922?
"чек/чеки з сумою (помноженою на 0,8) меншою, ніж кількість ваших горіхів"
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Додано: Пон 13 тра, 2024 01:44
Чого одноразова на 922?
"чек/чеки з сумою (помноженою на 0,8) меншою, ніж кількість ваших горіхів"
Додано: Пон 13 тра, 2024 10:07
Re: Sense Bank
А як узнати яка у мене максимальна сума надходжень за місяць?
А то у мене овдп скоро гаситися будуть на єпідтримку сенса, які я рік фактично потроху купував.В підсумку сума там не маленька вийшла.І цей момент я якось на етапах купівлі не враховував, що воно ж все скопом повертатися буде.Зараз сижу чухаю репу що робити.
Додано: Пон 13 тра, 2024 11:06
Re: Sense Bank
Раніше цю суму було видно в додатку
Додано: Пон 13 тра, 2024 12:00
Так й сталося, купівля в Розетці на вихідних з Реда пройшла за рахунок кредитних (розстрочка ще не підтверджена, але запропонована). Але ж "Повторити платіж" в ССА потрібно смузістам перевірити.
наскільки памятаяю, від 50грн повинен бути чек, виправте, якщо не так
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