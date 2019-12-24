Ukrainian написав:
Одноразова покупка на 922 грн не старіше місяця ? Дивна якась система.
Чого одноразова на 922?
"чек/чеки з сумою (помноженою на 0,8) меншою, ніж кількість ваших горіхів"
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Додано: Пон 13 тра, 2024 01:44
Чого одноразова на 922?
"чек/чеки з сумою (помноженою на 0,8) меншою, ніж кількість ваших горіхів"
Додано: Пон 13 тра, 2024 10:07
Re: Sense Bank
А як узнати яка у мене максимальна сума надходжень за місяць?
А то у мене овдп скоро гаситися будуть на єпідтримку сенса, які я рік фактично потроху купував.В підсумку сума там не маленька вийшла.І цей момент я якось на етапах купівлі не враховував, що воно ж все скопом повертатися буде.Зараз сижу чухаю репу що робити.
Додано: Пон 13 тра, 2024 11:06
Re: Sense Bank
Раніше цю суму було видно в додатку
Додано: Пон 13 тра, 2024 12:00
Так й сталося, купівля в Розетці на вихідних з Реда пройшла за рахунок кредитних (розстрочка ще не підтверджена, але запропонована). Але ж "Повторити платіж" в ССА потрібно смузістам перевірити.
наскільки памятаяю, від 50грн повинен бути чек, виправте, якщо не так
Додано: Пон 13 тра, 2024 13:31
Додано: Пон 13 тра, 2024 13:45
Re: Sense Bank
Вітаю! А підкажіть, будь ласка, питання стосовно останньої анкети, коли потрібно було вказувати суму надходження чи в цілому вас цікавить, скільки по картці за місяць коштів було зараховано?
Якщо вам потрібно дізнатися, скільки всього було надходжень, то краще варіант це по картці сформувати за місяць виписку та переглянути зарахування.
У розділі Продукти (кнопка знизу на головному екрані застосунка) - Довідки - Виписка за рахунком.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Додано: Пон 13 тра, 2024 16:12
Цікавить яка максимальна сума очікуваних надходжень за місяць у мене вказана в анкеті.Як це узнати і як її змінити якщо що?
Я не пам'ятаю що там вказував та й чи вказував взагалі.На зараз якщо поновлювати анкені дані через застосунок там вказуються тільки зарплата і інші доходи.Максимальну очікувану суму надходжень на місяць вказати не пропонує та і взагалі не показує.
Як приклад в інших банках.В анкеті зарплата умовно 80 тис, максимальна сума очікуваних надходжень за місяць умовно 350 тис.Яку можна самостійно змінити.
Додано: Пон 13 тра, 2024 16:24
Re: Sense Bank
Підказати вам суму, яка вказана в анкеті ми, на жаль, не можемо(
Але ви в будь-який момент можете повторно пройти ідентифікацію і коректно вказати суму надходжень😉
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Додано: Пон 13 тра, 2024 16:57
Sense Bank необходимо сменить пакет платинум блэк на Вайт. Подскажите как это сделать наиболее оптимально?
Додано: Пон 13 тра, 2024 17:06
Re: Sense Bank
Найоптимальніший та найекологічніший спосіб, на мою думку, це написати в чат підтримки в застосунку Sense SuperApр.
Колеги швидко зафіксують запит на перевипуск картки зі зміною пакета послуг, враховуючи ваші побажання по типу МПС, або ж яка картка вам потрібна, суто віртуальна, чи із доставленням на відділення банку.
Щоб написати до нас у Чат підтримки, для початку, будь ласка, оберіть зручний для вас канал зв'язку:
◾ Чат підтримки у застосунку Sense SuperApp:
◾ Наш бот у Telegram:
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
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