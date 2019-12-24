RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1196119711981199

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 96
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 01:44

  Ukrainian написав:
  Golf_streem написав:
  Ukrainian написав:Якщо покупка буде трохи більша ?

Тоді не вистачить горіхів. Це повинен бути чек/чеки з сумою (помноженою на 0,8) меншою, ніж кількість ваших горіхів. І чек не "старіше" місяця.

Одноразова покупка на 922 грн не старіше місяця ? Дивна якась система.

Чого одноразова на 922?
"чек/чеки з сумою (помноженою на 0,8) меншою, ніж кількість ваших горіхів"
alibob
 
Повідомлень: 504
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 10:07

Re: Sense Bank

А як узнати яка у мене максимальна сума надходжень за місяць?

А то у мене овдп скоро гаситися будуть на єпідтримку сенса, які я рік фактично потроху купував.В підсумку сума там не маленька вийшла.І цей момент я якось на етапах купівлі не враховував, що воно ж все скопом повертатися буде.Зараз сижу чухаю репу що робити.
посетитель
 
Повідомлень: 1076
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 11:06

Re: Sense Bank

посетитель написав:А як узнати яка у мене максимальна сума надходжень за місяць?


Раніше цю суму було видно в додатку
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4282
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 12:00

  Кассандра написав:Перевод денег что между картами, что между счетами, сделанный до 19:00 уже давно проводится сеней сегодняшним днём

Так й сталося, купівля в Розетці на вихідних з Реда пройшла за рахунок кредитних (розстрочка ще не підтверджена, але запропонована). Але ж "Повторити платіж" в ССА потрібно смузістам перевірити.

  alibob написав:"чек/чеки з сумою (помноженою на 0,8) меншою, ніж кількість ваших горіхів"

наскільки памятаяю, від 50грн повинен бути чек, виправте, якщо не так
kulikrom
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1524
З нами з: 14.09.11
Подякував: 28 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 13:31

  2XL написав:
посетитель написав:А як узнати яка у мене максимальна сума надходжень за місяць?


Раніше цю суму було видно в додатку


Мені зараз треба.Зараз десь воно там показує?
посетитель
 
Повідомлень: 1076
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 13:45

Re: Sense Bank

  посетитель написав:Мені зараз треба.Зараз десь воно там показує?

Вітаю! А підкажіть, будь ласка, питання стосовно останньої анкети, коли потрібно було вказувати суму надходження чи в цілому вас цікавить, скільки по картці за місяць коштів було зараховано?

Якщо вам потрібно дізнатися, скільки всього було надходжень, то краще варіант це по картці сформувати за місяць виписку та переглянути зарахування.
У розділі Продукти (кнопка знизу на головному екрані застосунка) - Довідки - Виписка за рахунком.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12576
З нами з: 18.02.13
Подякував: 169 раз.
Подякували: 1312 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 16:12

  Sense Bank написав:
  посетитель написав:Мені зараз треба.Зараз десь воно там показує?

Вітаю! А підкажіть, будь ласка, питання стосовно останньої анкети, коли потрібно було вказувати суму надходження чи в цілому вас цікавить, скільки по картці за місяць коштів було зараховано?

Якщо вам потрібно дізнатися, скільки всього було надходжень, то краще варіант це по картці сформувати за місяць виписку та переглянути зарахування.
У розділі Продукти (кнопка знизу на головному екрані застосунка) - Довідки - Виписка за рахунком.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️


Цікавить яка максимальна сума очікуваних надходжень за місяць у мене вказана в анкеті.Як це узнати і як її змінити якщо що?

Я не пам'ятаю що там вказував та й чи вказував взагалі.На зараз якщо поновлювати анкені дані через застосунок там вказуються тільки зарплата і інші доходи.Максимальну очікувану суму надходжень на місяць вказати не пропонує та і взагалі не показує.

Як приклад в інших банках.В анкеті зарплата умовно 80 тис, максимальна сума очікуваних надходжень за місяць умовно 350 тис.Яку можна самостійно змінити.
посетитель
 
Повідомлень: 1076
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 16:24

Re: Sense Bank

  посетитель написав:Цікавить яка максимальна сума надходжень за місяць у мене вказана в анкеті. І як її змінити якщо що?

Підказати вам суму, яка вказана в анкеті ми, на жаль, не можемо(
Але ви в будь-який момент можете повторно пройти ідентифікацію і коректно вказати суму надходжень😉
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 7167971474
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12576
З нами з: 18.02.13
Подякував: 169 раз.
Подякували: 1312 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 16:57

Sense Bank необходимо сменить пакет платинум блэк на Вайт. Подскажите как это сделать наиболее оптимально?
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1459
З нами з: 04.12.12
Подякував: 26 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 17:06

Re: Sense Bank

  Кассандра написав:необходимо сменить пакет платинум блэк на Вайт. Подскажите как это сделать наиболее оптимально?

Найоптимальніший та найекологічніший спосіб, на мою думку, це написати в чат підтримки в застосунку Sense SuperApр.
Колеги швидко зафіксують запит на перевипуск картки зі зміною пакета послуг, враховуючи ваші побажання по типу МПС, або ж яка картка вам потрібна, суто віртуальна, чи із доставленням на відділення банку.
Щоб написати до нас у Чат підтримки, для початку, будь ласка, оберіть зручний для вас канал зв'язку:

◾ Чат підтримки у застосунку Sense SuperApp: https://hi.sensebank.com.ua/newchatsupport
◾ Наш бот у Telegram: https://t.me/sensebankbot (запустіть бота та напишіть ваше питання)
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12576
З нами з: 18.02.13
Подякував: 169 раз.
Подякували: 1312 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 1196119711981199
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 121, 122, 123
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1225 258393
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 кві, 2024 19:04
WallNutPen
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
14 14735
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 бер, 2024 17:16
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (826)
13.05.2024 17:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.