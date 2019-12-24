RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1198119912001201>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 96
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 21:56

  Sense Bank написав:
  посетитель написав:Цікавить яка максимальна сума надходжень за місяць у мене вказана в анкеті. І як її змінити якщо що?

Підказати вам суму, яка вказана в анкеті ми, на жаль, не можемо(
Але ви в будь-який момент можете повторно пройти ідентифікацію і коректно вказати суму надходжень😉
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 7167971474
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️

а де по вашому посиланню коректно вказати суму надходжень за місяць при проходженні ідентифікації? там є тільки зарплата та додатковий дохід
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3369
З нами з: 31.03.13
Подякував: 30 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 14:38

Re: Sense Bank

Чи можна з картки Ред за рахунок кредитних коштів купити облігації в Дії, комісій не буде?
l_e_x
 
Повідомлень: 121
З нами з: 04.07.14
Подякував: 42 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 14:44

  l_e_x написав:Чи можна з картки Ред за рахунок кредитних коштів купити облігації в Дії, комісій не буде?

Комісії не буде, але покупка ОВДП доступна з карткових та поточних рахунків у гривні та лише за рахунок власних коштів. Тобто за кредитні не вийде купити

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12582
З нами з: 18.02.13
Подякував: 169 раз.
Подякували: 1312 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 14:52

  Sense Bank написав:
  l_e_x написав:Чи можна з картки Ред за рахунок кредитних коштів купити облігації в Дії, комісій не буде?

Комісії не буде, але покупка ОВДП доступна з карткових та поточних рахунків у гривні та лише за рахунок власних коштів. Тобто за кредитні не вийде купити

*Андрій

Извините а вы точно на задаваемый вопрос отвечали? Поскольку судя по тому что вы в своем ответе упомянули "текущие счета" - понимающим людям свидетельствует о том, что написанное вами точно не про Дию :(.
WallNutPen
 
Повідомлень: 1121
З нами з: 08.06.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 15:55

  Sense Bank написав:Добрий день! Так, потрібно мати накопичення від 250 000 грн на рахунку (або у валюті).
Більше умов є за посиланням на сайті: https://sensebank.ua/personalnij-servis
Зображення

А якщо мені дали перс менеджера ще в 21 році (потім вже їх 2 точно змінилося), а на даний момент в мене немає такого обороту коштів чи накопичень, то перс менеджер в мене зараз є? Чи вже тю-тю? :o
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3050
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3623 раз.
Подякували: 5876 раз.
 
Профіль
38
19
38
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 16:00

Повернення депозитів

Як відбувається повернення депозитів при розірванні банком ділових відносин?
Doda
 
Повідомлень: 192
З нами з: 23.11.11
Подякував: 54 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 16:01

Re: Sense Bank

  Striker написав:то перс менеджер в мене зараз є? Чи вже тю-тю?

Ми це легко можемо перевірити😉
Вже біжу до вас в особисті)
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12582
З нами з: 18.02.13
Подякував: 169 раз.
Подякували: 1312 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 16:13

  Doda написав:Як відбувається повернення депозитів при розірванні банком ділових відносин?

Якщо банк прийняв рішення розірвати ділові відносини з клієнтом, діючі строкові депозити не закриваються. Повернення відбувається в дату закриття депозиту згідно умов договору.
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12582
З нами з: 18.02.13
Подякував: 169 раз.
Подякували: 1312 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 16:36

  Sense Bank написав:
  Doda написав:Як відбувається повернення депозитів при розірванні банком ділових відносин?

Якщо банк прийняв рішення розірвати ділові відносини з клієнтом, діючі строкові депозити не закриваються. Повернення відбувається в дату закриття депозиту згідно умов договору.
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️

А якщо депозитів кілька, то кожен можна отримати в дату закінчення?
Doda
 
Повідомлень: 192
З нами з: 23.11.11
Подякував: 54 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 16:41

Re: Sense Bank

  Doda написав:А якщо депозитів кілька, то кожен можна отримати в дату закінчення?

Так, головне, щоб у вас була відключена пролонгація депозитів)
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12582
З нами з: 18.02.13
Подякував: 169 раз.
Подякували: 1312 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 1198119912001201>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 121, 122, 123
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1225 258523
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 кві, 2024 19:04
WallNutPen
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
14 14783
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 бер, 2024 17:16
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12004)
14.05.2024 17:31
Invest Talk Summit 2024 (5)
14.05.2024 16:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.