Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 тра, 2024 21:56
Sense Bank написав: посетитель написав:
Цікавить яка максимальна сума надходжень за місяць у мене вказана в анкеті. І як її змінити якщо що?
Підказати вам суму, яка вказана в анкеті ми, на жаль, не можемо(
Але ви в будь-який момент можете повторно пройти ідентифікацію і коректно вказати суму надходжень😉
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 7167971474
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
а де по вашому посиланню коректно вказати суму надходжень за місяць при проходженні ідентифікації? там є тільки зарплата та додатковий дохід
novichok
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Додано: Вів 14 тра, 2024 14:38
Чи можна з картки Ред за рахунок кредитних коштів купити облігації в Дії, комісій не буде?
l_e_x
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Додано: Вів 14 тра, 2024 14:44
l_e_x написав:
Чи можна з картки Ред за рахунок кредитних коштів купити облігації в Дії, комісій не буде?
Комісії не буде, але покупка ОВДП доступна з карткових та поточних рахунків у гривні та лише за рахунок власних коштів. Тобто за кредитні не вийде купити
*Андрій
Sense Bank
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Додано: Вів 14 тра, 2024 14:52
Sense Bank написав: l_e_x написав:
Чи можна з картки Ред за рахунок кредитних коштів купити облігації в Дії, комісій не буде?
Комісії не буде, але покупка ОВДП доступна з карткових та поточних рахунків у гривні та лише за рахунок власних коштів. Тобто за кредитні не вийде купити
*Андрій
Извините а вы точно на задаваемый вопрос отвечали? Поскольку судя по тому что вы в своем ответе упомянули "текущие счета" - понимающим людям свидетельствует о том, что написанное вами точно не про Дию
.
WallNutPen
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Додано: Вів 14 тра, 2024 15:55
А якщо мені дали перс менеджера ще в 21 році (потім вже їх 2 точно змінилося), а на даний момент в мене немає такого обороту коштів чи накопичень, то перс менеджер в мене зараз є? Чи вже тю-тю?
Striker
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Додано: Вів 14 тра, 2024 16:00
Як відбувається повернення депозитів при розірванні банком ділових відносин?
Doda
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Додано: Вів 14 тра, 2024 16:01
Striker написав:
то перс менеджер в мене зараз є? Чи вже тю-тю?
Ми це легко можемо перевірити😉
Вже біжу до вас в особисті)
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Sense Bank
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Додано: Вів 14 тра, 2024 16:13
Doda написав:
Як відбувається повернення депозитів при розірванні банком ділових відносин?
Якщо банк прийняв рішення розірвати ділові відносини з клієнтом, діючі строкові депозити не закриваються. Повернення відбувається в дату закриття депозиту згідно умов договору.
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Sense Bank
Представник банку
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Додано: Вів 14 тра, 2024 16:36
Sense Bank написав: Doda написав:
Як відбувається повернення депозитів при розірванні банком ділових відносин?
Якщо банк прийняв рішення розірвати ділові відносини з клієнтом, діючі строкові депозити не закриваються. Повернення відбувається в дату закриття депозиту згідно умов договору.
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
А якщо депозитів кілька, то кожен можна отримати в дату закінчення?
Doda
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Додано: Вів 14 тра, 2024 16:41
Doda написав:
А якщо депозитів кілька, то кожен можна отримати в дату закінчення?
Так, головне, щоб у вас була відключена пролонгація депозитів)
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Sense Bank
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