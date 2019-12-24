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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 тра, 2024 16:45
Sense Bank написав: Doda написав:
А якщо депозитів кілька, то кожен можна отримати в дату закінчення?
Так, головне, щоб у вас була відключена пролонгація депозитів)
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
А яким способом можна отримати?
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Doda
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Додано: Вів 14 тра, 2024 17:05
Doda написав: Sense Bank написав: Doda написав:
А якщо депозитів кілька, то кожен можна отримати в дату закінчення?
Так, головне, щоб у вас була відключена пролонгація депозитів)
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
А яким способом можна отримати?
Для отримання коштів потрібно буде звернутись у відділення банку)
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
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Sense Bank
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Додано: Вів 14 тра, 2024 17:15
Так, головне, щоб у вас була відключена пролонгація депозитів)
Ваша помічниця, Оля🧚♀️[/quote]
А яким способом можна отримати?[/quote]
Для отримання коштів потрібно буде звернутись у відділення банку)
Ваша помічниця, Оля🧚♀️[/quote]
У чаті в застосунку дали іншу інфо: для отримання коштів потрібно чекати закінчення всіх депозитів і тільки після закінчення останнього депозиту млжна отримати кошти зі всіх депозитів. Де правда?
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Doda
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Додано: Вів 14 тра, 2024 17:31
Doda написав:
У чаті в застосунку дали іншу інфо: для отримання коштів потрібно чекати закінчення всіх депозитів і тільки після закінчення останнього депозиту млжна отримати кошти зі всіх депозитів. Де правда?
Хммм.. дуже цікаво)
Вже спішу до вас в особисті для уточнення деталей!
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
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Sense Bank
-
- Представник банку
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- Повідомлень: 12582
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 1312 раз.
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-
-
2
1
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