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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1198119912001201

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 96
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 16:45

  Sense Bank написав:
  Doda написав:А якщо депозитів кілька, то кожен можна отримати в дату закінчення?

Так, головне, щоб у вас була відключена пролонгація депозитів)
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️

А яким способом можна отримати?
Doda
 
Повідомлень: 192
З нами з: 23.11.11
Подякував: 54 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 17:05

  Doda написав:
  Sense Bank написав:
  Doda написав:А якщо депозитів кілька, то кожен можна отримати в дату закінчення?

Так, головне, щоб у вас була відключена пролонгація депозитів)
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️

А яким способом можна отримати?

Для отримання коштів потрібно буде звернутись у відділення банку)
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12582
З нами з: 18.02.13
Подякував: 169 раз.
Подякували: 1312 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 17:15

Так, головне, щоб у вас була відключена пролонгація депозитів)
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️[/quote]
А яким способом можна отримати?[/quote]
Для отримання коштів потрібно буде звернутись у відділення банку)
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️[/quote]
У чаті в застосунку дали іншу інфо: для отримання коштів потрібно чекати закінчення всіх депозитів і тільки після закінчення останнього депозиту млжна отримати кошти зі всіх депозитів. Де правда?
Doda
 
Повідомлень: 192
З нами з: 23.11.11
Подякував: 54 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 17:31

Re: Sense Bank

  Doda написав:У чаті в застосунку дали іншу інфо: для отримання коштів потрібно чекати закінчення всіх депозитів і тільки після закінчення останнього депозиту млжна отримати кошти зі всіх депозитів. Де правда?

Хммм.. дуже цікаво)
Вже спішу до вас в особисті для уточнення деталей!
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12582
З нами з: 18.02.13
Подякував: 169 раз.
Подякували: 1312 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 1198119912001201
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