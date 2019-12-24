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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1198119912001201

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 96
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 16:45

  Sense Bank написав:
  Doda написав:А якщо депозитів кілька, то кожен можна отримати в дату закінчення?

Так, головне, щоб у вас була відключена пролонгація депозитів)
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️

А яким способом можна отримати?
Doda
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 17:05

  Doda написав:
  Sense Bank написав:
  Doda написав:А якщо депозитів кілька, то кожен можна отримати в дату закінчення?

Так, головне, щоб у вас була відключена пролонгація депозитів)
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️

А яким способом можна отримати?

Для отримання коштів потрібно буде звернутись у відділення банку)
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12584
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 17:15

Так, головне, щоб у вас була відключена пролонгація депозитів)
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️[/quote]
А яким способом можна отримати?[/quote]
Для отримання коштів потрібно буде звернутись у відділення банку)
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️[/quote]
У чаті в застосунку дали іншу інфо: для отримання коштів потрібно чекати закінчення всіх депозитів і тільки після закінчення останнього депозиту млжна отримати кошти зі всіх депозитів. Де правда?
Doda
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 17:31

Re: Sense Bank

  Doda написав:У чаті в застосунку дали іншу інфо: для отримання коштів потрібно чекати закінчення всіх депозитів і тільки після закінчення останнього депозиту млжна отримати кошти зі всіх депозитів. Де правда?

Хммм.. дуже цікаво)
Вже спішу до вас в особисті для уточнення деталей!
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12584
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 20:36

  novichok написав:
  Sense Bank написав:
  посетитель написав:Цікавить яка максимальна сума надходжень за місяць у мене вказана в анкеті. І як її змінити якщо що?

Підказати вам суму, яка вказана в анкеті ми, на жаль, не можемо(
Але ви в будь-який момент можете повторно пройти ідентифікацію і коректно вказати суму надходжень😉
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 7167971474
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️

а де по вашому посиланню коректно вказати суму надходжень за місяць при проходженні ідентифікації? там є тільки зарплата та додатковий дохід

без відповіді?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 21:03

novichok
Окремо немає можливості вказати максимальну суму надходжень в місяць. Банк самостійно розраховує цю суму з урахуванням інформації, яку ви надаєте при останній ідентифікації в банку, про свій тип зайнятості, розмір і джерела доходів.
Тому ви можете повторно пройти ідентифікацію і вказати актуальний розмір доходів.
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 21:19

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Банк самостійно розраховує цю суму з урахуванням інформації, яку ви надаєте при останній ідентифікації в банку, про свій тип зайнятості, розмір і джерела доходів.
А як клієнтові дізнатися що там банк розрахував?

  Striker написав:...то перс менеджер в мене зараз є?
Це треба дізнаватися через підтримку. Вони тобі повідомлять чи є в тебе персональний менеджер і хто, чи ні. Скоріше за все, що ні.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 21:40

Re: Sense Bank

Howl написав:
  Sense Bank написав:Банк самостійно розраховує цю суму з урахуванням інформації, яку ви надаєте при останній ідентифікації в банку, про свій тип зайнятості, розмір і джерела доходів.
А як клієнтові дізнатися що там банк розрахував?

Може перенесли в додатку цю інформацію? Не логічно було б заховати...
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 21:47

Re: Sense Bank

  2XL написав:Може перенесли в додатку цю інформацію? Не логічно було б заховати...

З приводу цього питання біжу за уточненнями😉
Як тільки отримаю інф. відразу тут відпишу вам)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 22:30

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️

коли вернуться із інших галактик ваші Зоряні Лорди?
greenozon
 
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