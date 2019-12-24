А яким способом можна отримати?[/quote]
Для отримання коштів потрібно буде звернутись у відділення банку)
Ваша помічниця, Оля🧚♀️[/quote]
У чаті в застосунку дали іншу інфо: для отримання коштів потрібно чекати закінчення всіх депозитів і тільки після закінчення останнього депозиту млжна отримати кошти зі всіх депозитів. Де правда?[/quote]
Я так думаю що чат мав рацію. Що тільки після закінчення останнього депозита можна отримати зі всіх депозитів. Адже після закінчення припустимо першого зняти можна бути тільки з нього, а всі інші будуть чекати свого закінчення.