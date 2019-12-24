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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 тра, 2024 10:42
Doda написав:
Так, головне, щоб у вас була відключена пролонгація депозитів)
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
А яким способом можна отримати?[/quote]
Для отримання коштів потрібно буде звернутись у відділення банку)
Ваша помічниця, Оля🧚♀️[/quote]
У чаті в застосунку дали іншу інфо: для отримання коштів потрібно чекати закінчення всіх депозитів і тільки після закінчення останнього депозиту млжна отримати кошти зі всіх депозитів. Де правда?[/quote]
Я так думаю що чат мав рацію. Що тільки після закінчення останнього депозита можна отримати зі всіх депозитів. Адже після закінчення припустимо першого зняти можна бути тільки з нього, а всі інші будуть чекати свого закінчення.
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Додано: Сер 15 тра, 2024 10:50
pavyak написав:
Я так думаю що чат мав рацію. Що тільки після закінчення останнього депозита можна отримати зі всіх депозитів. Адже після закінчення припустимо першого зняти можна бути тільки з нього, а всі інші будуть чекати свого закінчення.
Не понимаю где вы видите тут "рацiю". Вот к примеру у меня есть один депо который заканчивается в 2025 а второй в 2027. Почему если банк расторг со мной деловые отношения и первый депо закончился я должен ждать еще 2 года пока закончится второй депо? Основания у банка удерживать мои деньги? Тут и вовсе под большим вопросом утверждение что банк имеет право не отдавать неразрывной депо до его окончания при разрыве отношений - как то не логично выглядит - банк не хочет иметь со мной дело но деньги отдавать не торопиться - если я такой плохой для банка - надо прощаться быстро и навсегда, но под это дело можно хотя бы подвести что якобы депо неразрывной (на самом деле есть практика разрыва даже неразрывных депо - на то есть во впервых воля банка а во вторых есть законодательством предусмотренные случае когда банк обязан отдать деньги даже с депо который был изначально заключен на условиях неразрывности). Но вот закончившийся в 2025 году депо держать еще 2 года - только потому что банк расторг скажем в 2024 году со мной отношения - никаких оснований у банка считаю нет и быть не может.
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WallNutPen
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Додано: Сер 15 тра, 2024 12:46
Howl написав: Sense Bank написав:
Банк самостійно розраховує цю суму з урахуванням інформації, яку ви надаєте при останній ідентифікації в банку, про свій тип зайнятості, розмір і джерела доходів.
А як клієнтові дізнатися що там банк розрахував?
постфактум, после вопросов от финмониторинга
Вот зачем клиенту это знать заранее, если Сенс не скрывает даже своей заинтересованности как можно дольше не возвращать депозиты клиенту после "разрыва деловых отношений"
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Додано: Сер 15 тра, 2024 12:48
WallNutPen написав:
Не понимаю где вы видите тут "рацiю"
pavyak написав:
Я так думаю що чат мав рацію. Що тільки після закінчення останнього депозита можна отримати зі всіх депозитів. Адже після закінчення припустимо першого зняти можна бути тільки з нього, а всі інші будуть чекати свого закінчення.
. Вот к примеру у меня есть один депо который заканчивается в 2025 а второй в 2027. Почему если банк расторг со мной деловые отношения и первый депо закончился я должен ждать еще 2 года пока закончится второй депо? Основания у банка удерживать мои деньги?
та да
"рация - на бронетранспортере"
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Додано: Сер 15 тра, 2024 15:48
Sense Bank написав: Doda написав:
Як відбувається повернення депозитів при розірванні банком ділових відносин?
Якщо банк прийняв рішення розірвати ділові відносини з клієнтом, діючі строкові депозити не закриваються. Повернення відбувається в дату закриття депозиту згідно умов договору.
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
А что будет с долгосрочными овдп в случае разрыва деловых отношений?
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Додано: Сер 15 тра, 2024 16:00
kulikrom написав:
Повторити платіж
Ось і я повертаюсь до вас із відповіддю 😉
Після багатьох днів аналізу та розмов з нашими ІТ-фахівцями вдалось розібратись чому повторний переказ був саме по номеру картки, а не за реквізитами як очікувалось.
Логіку переказу за QR-кодом налаштовано саме як переказ за реквізитами. І якщо ви виконуєте переказ за QR-кодом картки іншому клієнту, то при натисканні кнопки "Повторити платіж" - переказ також буде пропонуватись саме за реквізитами.
Але цікавинка полягає в тому, що перекази між власними рахунками в банку налаштовані саме як переказ з картки на картку, тому якщо ви робите переказ на свою іншу картку, то першого разу він пройде коректно за реквізитами, але через "Повторити платіж" пройде саме переказ по номеру картки, що ви й побачили у вашому випадку.
Такі справи(
Уточнив, чи планується зміна цієї логіки, відповідь отримав - ні...
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Додано: Сер 15 тра, 2024 16:15
Кассандра написав:
А что будет с долгосрочными овдп в случае разрыва деловых отношений?
Якщо виникне така біда, і банк прийме рішення розірвати ділові відносини з клієнтом, то довгострокові ОВДП будуть зберігатись на рахунку в депозитарії, і клієнт зможе перевести їх в іншу депозитарну установу. 😊
Якщо ж вони будуть зберігатись їх в банку до погашення, то виплата коштів буде на транзитний рахунок і клієнту треба буде надати рахунок в іншому банку для перерахування виплати.
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