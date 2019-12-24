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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1200120112021203

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 97
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
24
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 19:33

Тук-тук, я до вас із новинами 😉
З 21.05.24 будуть знижені відсоткові ставки для нових депозитів у гривні, й становитимуть:

- прибутковий на 181 день (6 місяців) - нова ставка 12,25% річних
- прибутковий на 372 дні (12 місяців) - нова ставка 12,25% річних
- прибутковий на 550 днів (18 місяців) - нова ставка 13,00% річних
- прибутковий на 730 днів (24 місяці) - нова ставка 13,00% річних

Зауважу, що зниження стосується лише нових вкладів, або тих, що будуть пролонговані з 21.05.24. По депозитах, що наразі діють - ставка незмінна і діятиме до кінця терміну дії цих вкладів 😉

Більш детально, звичайно, можете ознайомитись на нашому сайті, ділюсь посиланням:
https://sensebank.ua/news/zmina-procent ... tnih-akcij

Не можу сказати, що новина радісна, але з іншого боку в нових ставках буде легше розібратись, адже там їх всього дві - 12,25% та 13,00% 😀

Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12587
З нами з: 18.02.13
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  #<1 ... 1200120112021203
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