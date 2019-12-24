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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1200120112021203

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 97
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
24
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 19:33

Тук-тук, я до вас із новинами 😉
З 21.05.24 будуть знижені відсоткові ставки для нових депозитів у гривні, й становитимуть:

- прибутковий на 181 день (6 місяців) - нова ставка 12,25% річних
- прибутковий на 372 дні (12 місяців) - нова ставка 12,25% річних
- прибутковий на 550 днів (18 місяців) - нова ставка 13,00% річних
- прибутковий на 730 днів (24 місяці) - нова ставка 13,00% річних

Зауважу, що зниження стосується лише нових вкладів, або тих, що будуть пролонговані з 21.05.24. По депозитах, що наразі діють - ставка незмінна і діятиме до кінця терміну дії цих вкладів 😉

Більш детально, звичайно, можете ознайомитись на нашому сайті, ділюсь посиланням:
https://sensebank.ua/news/zmina-procent ... tnih-akcij

Не можу сказати, що новина радісна, але з іншого боку в нових ставках буде легше розібратись, адже там їх всього дві - 12,25% та 13,00% 😀

Ваш друг та помічник, Володимир 💎
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 20:51

  Doda написав:Як відбувається повернення депозитів при розірванні банком ділових відносин?

Навіщо чекати на невизначені наслідки у невизначеній обстановці від банку?
Коли в комфортний для себе час можна все провести планово на свій розсуд.
Уроки історії 1938–1939 року.
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 20:59

  pavyak написав:WallNutPen
У вас виникають нові вхідні дані- Розрив відносин. Але по депозитам відносини продовжуються, якщо банк чекає на їх закінчення. Але ставте правильно питання якщо ви хочете всі разом то мусити чекати на закінчення останнього. Якщо банк не видає депозит в якого закінчився термін то це неподобство.

А вы уверены что новые "входящие" данные возникли у меня? Вы вообще понимали что комментировали? Если нет вот цитата с чего все началось:
  Doda написав:Як відбувається повернення депозитів при розірванні банком ділових відносин?

Я думал вы знаете о чем речь когда писали про свою "рацию" ;)
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