Тук-тук, я до вас із новинами 😉 З 21.05.24 будуть знижені відсоткові ставки для нових депозитів у гривні, й становитимуть:
- прибутковий на 181 день (6 місяців) - нова ставка 12,25% річних - прибутковий на 372 дні (12 місяців) - нова ставка 12,25% річних - прибутковий на 550 днів (18 місяців) - нова ставка 13,00% річних - прибутковий на 730 днів (24 місяці) - нова ставка 13,00% річних
Зауважу, що зниження стосується лише нових вкладів, або тих, що будуть пролонговані з 21.05.24. По депозитах, що наразі діють - ставка незмінна і діятиме до кінця терміну дії цих вкладів 😉
pavyak написав:WallNutPen У вас виникають нові вхідні дані- Розрив відносин. Але по депозитам відносини продовжуються, якщо банк чекає на їх закінчення. Але ставте правильно питання якщо ви хочете всі разом то мусити чекати на закінчення останнього. Якщо банк не видає депозит в якого закінчився термін то це неподобство.
А вы уверены что новые "входящие" данные возникли у меня? Вы вообще понимали что комментировали? Если нет вот цитата с чего все началось:
Doda написав:Як відбувається повернення депозитів при розірванні банком ділових відносин?
Я думал вы знаете о чем речь когда писали про свою "рацию"
novichok написав:де побачити максимальну суму надходжень в місяць, яку банк самостійно розраховує?
Ця сума в застосунку Sense SuperApp не відображена, тому самостійно клієнту її переглянути недоступно. Лише у випадках, коли клієнту надходить пуш-сповіщення від банку з цієї граничною сумою для коригування. Але це стосується не всіх клієнтів 🥺 Вже пишу до вас у приватні повідомлення, аби уточнити дані й допомогти вам 😉