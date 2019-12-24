Если больше 100, то оно обычно больше и 60 А нулевой вопрос викторины - это как посмотреть вопросы викторины? Потому, что сейчас попробовал зайти в раздел поддержки в новостях, где до полуночи обещали ту викторину. В нём по кнопочкам видеочата и FAQ викторины не обнаружил, а при нажатии на кнопочку просто чата происходит ... ничего.
2XL написав:Який механізм погашення кредитки АТБ? Якщо після відкриття в травні витратили кошти, то в: В червні до розрахункової дати закидаємо соточку, а вже в липні до розрахункової дати виводимо в нуль. Правильно, чи є ще десь мінімальний платіж?
Вітаю! По картці АТБ діє пільговий період на покупки до 62 днів - 0.01% річних. Якщо операція зняття кредитних коштів/переказ - 45% річних. Мінімальний платіж - 5% мін 50 грн. Це якщо користуватися кредитним лімітом. По факту, як звичайною кредитною карткою. І так, якщо у розрахункову дату буде заборгованість від 20 грн і більше, буде списано РКО - 100 грн.