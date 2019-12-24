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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1201120212031204

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 97
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
24
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 21:35

  Славик написав:У вікторині правільна відповідь "більше 60", а по інтернету скрізь (наприкладhttps://www.denvyshyvanky.com/?page_id=1944) про більше 100.

Если больше 100, то оно обычно больше и 60 :) А нулевой вопрос викторины - это как посмотреть вопросы викторины? Потому, что сейчас попробовал зайти в раздел поддержки в новостях, где до полуночи обещали ту викторину. В нём по кнопочкам видеочата и FAQ викторины не обнаружил, а при нажатии на кнопочку просто чата происходит ... ничего.
moveton
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Повідомлень: 4529
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 21:35

Re: Sense Bank

  2XL написав:Який механізм погашення кредитки АТБ?
Якщо після відкриття в травні витратили кошти, то в:
В червні до розрахункової дати закидаємо соточку, а вже в липні до розрахункової дати виводимо в нуль.
Правильно, чи є ще десь мінімальний платіж?

Вітаю! По картці АТБ діє пільговий період на покупки до 62 днів - 0.01% річних. Якщо операція зняття кредитних коштів/переказ - 45% річних.
Мінімальний платіж - 5% мін 50 грн.
Це якщо користуватися кредитним лімітом. По факту, як звичайною кредитною карткою.
І так, якщо у розрахункову дату буде заборгованість від 20 грн і більше, буде списано РКО - 100 грн.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 22:52

Re: Sense Bank

  moveton написав:Если больше 100, то оно обычно больше и 60
Ну тоді можете і перший варіант відповіді обрати (більше 20 (чи 40, не пам'ятаю)), не прогадаєте.
Зайти: Підтримка-Чат-Нова бесіда-Квіз "Made in Ukraine
Славик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 09:48

Re: Sense Bank

  Славик написав:Трохи не зрозуміла відповідь на питання про кількість країн які відзначають Всесвітній день вишиванки

Ми перевіряли декілька разів відповіді, тому там все правильно😉
Тут, наприклад, вказана ця інф. https://bahmut.in.ua/skify-oberegy-ta-b ... yshyvanky/
І тут: https://vchaspik.ua/ua/ukrayina/569459- ... -do-svyata
Сподіваюсь, що все ж таки вікторина вам сподобалась) Буду тримати за всіх кулачки, щоб ви були переможцями🤗
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 07:38

Хто пам'ятає, а соціальний в листопаді минулого року, в яктх числах був?
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 07:50

melkh На Чорну п'ятницю 24 листопада та кіберпонеділок 27-го.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 08:07

сервіс перевірки квитанцій

Куди зникли квитанції із Державний сервіс перевірки квитанцій https://check.gov.ua/
Інкогніто
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