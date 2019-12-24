Если больше 100, то оно обычно больше и 60 А нулевой вопрос викторины - это как посмотреть вопросы викторины? Потому, что сейчас попробовал зайти в раздел поддержки в новостях, где до полуночи обещали ту викторину. В нём по кнопочкам видеочата и FAQ викторины не обнаружил, а при нажатии на кнопочку просто чата происходит ... ничего.
2XL написав:Який механізм погашення кредитки АТБ? Якщо після відкриття в травні витратили кошти, то в: В червні до розрахункової дати закидаємо соточку, а вже в липні до розрахункової дати виводимо в нуль. Правильно, чи є ще десь мінімальний платіж?
Вітаю! По картці АТБ діє пільговий період на покупки до 62 днів - 0.01% річних. Якщо операція зняття кредитних коштів/переказ - 45% річних. Мінімальний платіж - 5% мін 50 грн. Це якщо користуватися кредитним лімітом. По факту, як звичайною кредитною карткою. І так, якщо у розрахункову дату буде заборгованість від 20 грн і більше, буде списано РКО - 100 грн.
Doda написав:Так, головне, щоб у вас була відключена пролонгація депозитів) Ваша помічниця, Оля🧚♀️
А яким способом можна отримати?
Для отримання коштів потрібно буде звернутись у відділення банку) Ваша помічниця, Оля🧚♀️
У чаті в застосунку дали іншу інфо: для отримання коштів потрібно чекати закінчення всіх депозитів і тільки після закінчення останнього депозиту млжна отримати кошти зі всіх депозитів. Де правда? Я так думаю що чат мав рацію. Що тільки після закінчення останнього депозита можна отримати зі всіх депозитів. Адже після закінчення припустимо першого зняти можна бути тільки з нього, а всі інші будуть чекати свого закінчення.
Всі привіт! Повертаюсь до вас з приводу даного питання. Як і писала раніше, кошти по кожному депозиту ви можете отримати після закриття кожного договору, для цього потрібно звертатись у відділення банку. Тобто, не потрібно очікувати закінчення останнього договору, щоб отримати кошти по депозитах які закриються раніше. Всім колегам передали інф., щоб консультували вірно) Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️