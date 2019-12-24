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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 тра, 2024 19:59
flysoulfly велика, в основнову кошти на довготривалих ОВДП, вирішив зайти трішки в доляри, то хочу пристроїти до листопада, тому і запитав, на яке число розраховувати.
Додано: Пон 20 тра, 2024 23:17
Через який час після оплати на розетці можна погасити покупку бонусами ?
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