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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 тра, 2024 19:59
flysoulfly велика, в основнову кошти на довготривалих ОВДП, вирішив зайти трішки в доляри, то хочу пристроїти до листопада, тому і запитав, на яке число розраховувати.
Додано: Пон 20 тра, 2024 23:17
Через який час після оплати на розетці можна погасити покупку бонусами ?
Додано: Вів 21 тра, 2024 08:31
Re: Sense Bank
Покупка має бути списаною (це займає 2-3 дні), і після списання має пройти 1-3 робочі дні - після чого покупка буде доступна для повернення в бонусній програмі 😉
Отже, загалом від часу проведення операції до фактичного її повернення коштом бонусів в середньому проходить 3-5 робочих днів 🙌
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