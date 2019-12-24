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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 97
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
24
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 19:59

flysoulfly велика, в основнову кошти на довготривалих ОВДП, вирішив зайти трішки в доляри, то хочу пристроїти до листопада, тому і запитав, на яке число розраховувати.
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 23:17

Через який час після оплати на розетці можна погасити покупку бонусами ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 08:31

Re: Sense Bank

  Ukrainian написав:Через який час після оплати на розетці можна погасити покупку бонусами ?

Покупка має бути списаною (це займає 2-3 дні), і після списання має пройти 1-3 робочі дні - після чого покупка буде доступна для повернення в бонусній програмі 😉
Отже, загалом від часу проведення операції до фактичного її повернення коштом бонусів в середньому проходить 3-5 робочих днів 🙌
Корисні статті на цю тематику:
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017011680
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0013869859

Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
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  #<1 ... 1202120312041205
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