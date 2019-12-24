|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 тра, 2024 19:59
flysoulfly велика, в основнову кошти на довготривалих ОВДП, вирішив зайти трішки в доляри, то хочу пристроїти до листопада, тому і запитав, на яке число розраховувати.
Додано: Пон 20 тра, 2024 23:17
Через який час після оплати на розетці можна погасити покупку бонусами ?
Додано: Вів 21 тра, 2024 08:31
Re: Sense Bank
Покупка має бути списаною (це займає 2-3 дні), і після списання має пройти 1-3 робочі дні - після чого покупка буде доступна для повернення в бонусній програмі 😉
Отже, загалом від часу проведення операції до фактичного її повернення коштом бонусів в середньому проходить 3-5 робочих днів 🙌
Корисні статті на цю тематику:
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Додано: Вів 21 тра, 2024 12:22
Re: Sense Bank
Додано: Сер 22 тра, 2024 19:24
Тук-тук, робочий день, вечір, а наш застосунок Sense SuperApp трішки приліг і відпочиває 🥺
Але вже ІТ-фахівці знають про проблему і займаються вирішенням!
Перепрошуємо за ці незручності, відновимо роботу за першої ж можливості 🙌
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
upd: вже все працює в штатному режимі 🙌
upd: знову спостерігаємо проблеми, займаємось відновленням та стабілізацією 🥺
upd: другий раз - контрольний, роботу відновили, застосунок працює в штатному режимі 😊
Востаннє редагувалось Sense Bank в Сер 22 тра, 2024 19:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 22 тра, 2024 19:52
Sense Bank
Наче вже ок.
У кого карта Хамон, гляньте будь ласка в меню карти в розділі «аеропорт сервіси» кількість проходів в підменю «Лаунж Кі». Чомусь 998 (1 в цьому році вже був). У кого не було , то світить 999. Чому?? Ця карта дає лише 2 на рік. Чи я щось пропустив?
Віза Сігниче (чорна ) світить чесні 6 (4 в цьому році вже було).
Додано: Сер 22 тра, 2024 20:07
Re: Sense Bank
Додано: Сер 22 тра, 2024 20:09
Re: Sense Bank
Дуже дивно, адже по картці Хамелеон доступно 2 проходи в Бізнес Lounge, перевірив на собі, все коректно, але ситуація дуже незвична 🔍
Біжу до вас у приватні повідомлення, для уточнення даних!
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Додано: Сер 22 тра, 2024 20:57
пропали усі іконки на головному екрані додатку
ЩО КОЇТЬСЯ???
СРОЧНО ВИКЛИКАЮ ЗОРЯНОГО ЛОРДА!
явна ДОС атака москальні на відважних Українців!!!
Додано: Сер 22 тра, 2024 21:07
Re: Sense Bank
Наразі все працює в штатному режимі. Робота застосунку відновлена і всі продукти та ярлики відображаються 🙌
Раджу перезайти в застосунок і перевірити відображення повторно 😊
P.S. Наш зоряний Ярослав вже відпочиває, тому не зможе приєднатись до розмови(
З повагою, Володимир 💎
|