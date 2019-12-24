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После 21.00 лучше фею.
«Мы к вам приехали на час
Ану скорей любите нас».
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 тра, 2024 21:15
greenozon
После 21.00 лучше фею.
«Мы к вам приехали на час
Ану скорей любите нас».
Додано: Сер 22 тра, 2024 21:19
Re: Sense Bank
Додано: Сер 22 тра, 2024 21:51
гаразд, гадаю само розсмокчеться (як і надцять раз раніше
дякую за підтримку
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