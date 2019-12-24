KVV Ну цей МСС відноситься до категорії "фінансові перекази та зняття готівки", тому з великою вірогідністю це буде саме переказ.
*Андрій
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 тра, 2024 21:13
KVV Ну цей МСС відноситься до категорії "фінансові перекази та зняття готівки", тому з великою вірогідністю це буде саме переказ.
*Андрій
Додано: Нед 26 тра, 2024 21:43
Sense Bank саме так і сталося.
оплата з Хамелеона(без кредліму) пройшла двома операціями:
- 4829 - сам товар як переказ
- 4215 - послуги доставки як послуги.
Додано: Пон 27 тра, 2024 19:31
Вітаю всіх! Можливо у вас є цікаві історії, або пропозиції/побажання щодо оновлення застосунку?
Ми завжди відкриті для ваших неймовірних побажань і залюбки готові будемо взяти їх у роботу.
Або якщо маєте цікаву історію, можете поділитися нею
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Додано: Пон 27 тра, 2024 19:34
За одне відвідування відділення яку суму можливо перекинути у валюті з рахунку одного клієнта на рахунок іншого, любу чи 100т грн в день?
Додано: Пон 27 тра, 2024 20:17
Вітаю! Обмеження по сумі в 100 000 грн від НБУ це якщо ви знімаєте готівку в день у касі/банкоматі.
Вам потрібно звернутися до будь-якого відділення Sense Bank в операційний час до 16:30.
Та надати наступні документи (якщо переказ по Україні та рахунок в іншому банку буде):
▪ між своїми рахунками — паспорт та РНОКПП;
▪ на рахунок родича — паспорт, РНОКПП та документи, що підтверджують родинні зв'язки;
▪ на рахунок третьої особи — паспорт, РНОКПП, рішення суду або іншого органу, яке є підставою для переказу.
▪ до 400 000 гривень в еквіваленті — паспорт та РНОКПП;
▪ від 400 000 гривень в еквіваленті — паспорт, РНОКПП, документи, які підтверджують джерело походження коштів та документи, які підтверджують підставу для переказу (тільки для відправника-резидента: під час переказу на рахунок фізичної особи — документи, що підтверджують родинні стосунки з отримувачем, під час переказу на рахунок юридичної особи — договір, контракт, рахунок-фактура, інвойс тощо).
Більш детально у статті "Як отримати та відправити переказ SWIFT?"
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Додано: Пон 27 тра, 2024 20:27
а якщо відправник та адресат прийдуть удвох? Наприклад, у мене є рахунок, у брата є рахунок, перекинути з рахунку на рахунок? Гроші в банку міняється тільки власник грошей.
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