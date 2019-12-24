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novichok написав:За одне відвідування відділення яку суму можливо перекинути у валюті з рахунку одного клієнта на рахунок іншого, любу чи 100т грн в день?
Вітаю! Обмеження по сумі в 100 000 грн від НБУ це якщо ви знімаєте готівку в день у касі/банкоматі.
Вам потрібно звернутися до будь-якого відділення Sense Bank в операційний час до 16:30. Та надати наступні документи (якщо переказ по Україні та рахунок в іншому банку буде): ▪ між своїми рахунками — паспорт та РНОКПП; ▪ на рахунок родича — паспорт, РНОКПП та документи, що підтверджують родинні зв'язки; ▪ на рахунок третьої особи — паспорт, РНОКПП, рішення суду або іншого органу, яке є підставою для переказу. ▪ до 400 000 гривень в еквіваленті — паспорт та РНОКПП; ▪ від 400 000 гривень в еквіваленті — паспорт, РНОКПП, документи, які підтверджують джерело походження коштів та документи, які підтверджують підставу для переказу (тільки для відправника-резидента: під час переказу на рахунок фізичної особи — документи, що підтверджують родинні стосунки з отримувачем, під час переказу на рахунок юридичної особи — договір, контракт, рахунок-фактура, інвойс тощо).
novichok написав:За одне відвідування відділення яку суму можливо перекинути у валюті з рахунку одного клієнта на рахунок іншого, любу чи 100т грн в день?
Вітаю! Обмеження по сумі в 100 000 грн від НБУ це якщо ви знімаєте готівку в день у касі/банкоматі.
Вам потрібно звернутися до будь-якого відділення Sense Bank в операційний час до 16:30. Та надати наступні документи (якщо переказ по Україні та рахунок в іншому банку буде): ▪ між своїми рахунками — паспорт та РНОКПП; ▪ на рахунок родича — паспорт, РНОКПП та документи, що підтверджують родинні зв'язки; ▪ на рахунок третьої особи — паспорт, РНОКПП, рішення суду або іншого органу, яке є підставою для переказу. ▪ до 400 000 гривень в еквіваленті — паспорт та РНОКПП; ▪ від 400 000 гривень в еквіваленті — паспорт, РНОКПП, документи, які підтверджують джерело походження коштів та документи, які підтверджують підставу для переказу (тільки для відправника-резидента: під час переказу на рахунок фізичної особи — документи, що підтверджують родинні стосунки з отримувачем, під час переказу на рахунок юридичної особи — договір, контракт, рахунок-фактура, інвойс тощо).
novichok написав:а якщо відправник та адресат прийдуть удвох? Наприклад, у мене є рахунок, у брата є рахунок, перекинути з рахунку на рахунок? Гроші в банку міняється тільки власник грошей.
Вибачаюся, тут трохи не зрозумів вашого питання. Ви маєте на увазі ви з братом прийдете у відділення, але не буде документів, що підтверджують родинні зв'язки?
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
з документами що підтверджують родинні зв'язки. У брата 50 т дол на картці, у мене є дол картка. За одне відвідування ми зможемо перевести кошти з картки брата на мою картку? без документів, які підтверджують походження коштів, чи з ними?
novichok написав:а якщо відправник та адресат прийдуть удвох? Наприклад, у мене є рахунок, у брата є рахунок, перекинути з рахунку на рахунок? Гроші в банку міняється тільки власник грошей.
Вибачаюся, тут трохи не зрозумів вашого питання. Ви маєте на увазі ви з братом прийдете у відділення, але не буде документів, що підтверджують родинні зв'язки?
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
з документами що підтверджують родинні зв'язки. У брата 50 т дол на картці, у мене є дол картка. За одне відвідування ми зможемо перевести кошти з картки брата на мою картку? без документів, які підтверджують походження коштів, чи з ними?
Добрий день) Відповідаю на ваше питання, для того, щоб провести такий переказ вам потрібні будуть наступні документи: Документи, що підтверджують: - родинні стосунки; - джерела походження коштів.