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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 тра, 2024 09:39
Sense Bank написав:
Дякуємо, що написали💙
Вже передали приклади для вирішення цієї проблеми, відпишу тут, як будуть якісь новини!
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Доброго ранку🌞
Як і обіцяла, повертаюсь до вас з чудовою новиною!
Квитанції на ресурсі check.gov.ua формуються без проблем🤩
Дякуємо, що повідомили, та перепрошуємо за тимчасові незручності🤗
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
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Sense Bank
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sens
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