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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 тра, 2024 09:39
Sense Bank написав:
Дякуємо, що написали💙
Вже передали приклади для вирішення цієї проблеми, відпишу тут, як будуть якісь новини!
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Доброго ранку🌞
Як і обіцяла, повертаюсь до вас з чудовою новиною!
Квитанції на ресурсі check.gov.ua формуються без проблем🤩
Дякуємо, що повідомили, та перепрошуємо за тимчасові незручності🤗
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
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Додано: Чет 30 тра, 2024 11:01
Друзі, а картка АТБ бере участь в кеш'ю клубі? Тобто можна розраховувати, що додатково до акційних (до 30.06.24) 2% за покупки карткою АТБ в мережі АТБ буде ще плюс 0,5% за оплату гаджетом чи плюс 0,5% по категорії "продукти" ?
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1finanсier
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Додано: Чет 30 тра, 2024 11:07
1finanсier Так, бере участь у Cash`U Club. Я розраховувався в АТБ гаджетом, і було нараховано 0,5% за гаджет та 2% акційного кешбеку.
*Андрій
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Додано: Чет 30 тра, 2024 11:25
Sense Bank написав:1finanсier
Так, бере участь у Cash`U Club. Я розраховувався в АТБ гаджетом, і було нараховано 0,5% за гаджет та 2% акційного кешбеку.
*Андрій
Дякую за відповідь, тим більше, основану на власному досвіді ) Бо дійсно інколи дивуєшся, коли в якомусь банку хочеш отримати консультацію з якогось їхнього продукту у додатку - а мені кажуть - я не знаю, я не користуюсь додатком. Ну як??? Консультувати клієнтів і самому не користуватися тим же додатком власного банку ???
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Додано: Чет 30 тра, 2024 11:29
1finanсier Розумію. Я так нещодавно телефонував в Приват, і чув як в онлайн режимі на гарячій лінії тицяли застосунок в кілька рук, щоб дати мені відповідь, бо не знали де воно і що воно таке😅
*Андрій
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Додано: Чет 30 тра, 2024 15:06
біля 12ої поповнював в Сіті24 картку АТБ від Сенсу. Станом на 15:00 кошти так і не надійшли хоча поповнення в цьому ж терміналі іншого банку вже успішно проведено.
починати шукати колокол чи ще трохи попити армянської валеріани?
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KVV
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Додано: Чет 30 тра, 2024 15:14
KVV написав:
біля 12ої поповнював в Сіті24 картку АТБ від Сенсу. Станом на 15:00 кошти так і не надійшли хоча поповнення в цьому ж терміналі іншого банку вже успішно проведено.
починати шукати колокол чи ще трохи попити армянської валеріани?
Общайтесь с поддержкой Сити24 - это, скорее всего, их косяк. Скорее всего деньги никуда не ушли, отмазка такая: "Ваш банк не принял платёж".
Я зарёкся с Сити24 иметь дело - постоянно косяки.
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maniachello
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Пон 18 бер, 2024 17:16
sens
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