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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1205120612071208

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 97
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
24
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 09:39

  Sense Bank написав:
  Інкогніто написав:Куди зникли квитанції із Державний сервіс перевірки квитанцій https://check.gov.ua/

Дякуємо, що написали💙
Вже передали приклади для вирішення цієї проблеми, відпишу тут, як будуть якісь новини!
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️

Доброго ранку🌞
Як і обіцяла, повертаюсь до вас з чудовою новиною!
Квитанції на ресурсі check.gov.ua формуються без проблем🤩
Дякуємо, що повідомили, та перепрошуємо за тимчасові незручності🤗
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 11:01

Re: Sense Bank

Друзі, а картка АТБ бере участь в кеш'ю клубі? Тобто можна розраховувати, що додатково до акційних (до 30.06.24) 2% за покупки карткою АТБ в мережі АТБ буде ще плюс 0,5% за оплату гаджетом чи плюс 0,5% по категорії "продукти" ?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 11:07

1finanсier Так, бере участь у Cash`U Club. Я розраховувався в АТБ гаджетом, і було нараховано 0,5% за гаджет та 2% акційного кешбеку.

*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 11:25

  Sense Bank написав:1finanсier Так, бере участь у Cash`U Club. Я розраховувався в АТБ гаджетом, і було нараховано 0,5% за гаджет та 2% акційного кешбеку.

*Андрій


Дякую за відповідь, тим більше, основану на власному досвіді ) Бо дійсно інколи дивуєшся, коли в якомусь банку хочеш отримати консультацію з якогось їхнього продукту у додатку - а мені кажуть - я не знаю, я не користуюсь додатком. Ну як??? Консультувати клієнтів і самому не користуватися тим же додатком власного банку ???
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 11:29

1finanсier Розумію. Я так нещодавно телефонував в Приват, і чув як в онлайн режимі на гарячій лінії тицяли застосунок в кілька рук, щоб дати мені відповідь, бо не знали де воно і що воно таке😅
*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 15:06

біля 12ої поповнював в Сіті24 картку АТБ від Сенсу. Станом на 15:00 кошти так і не надійшли хоча поповнення в цьому ж терміналі іншого банку вже успішно проведено.

починати шукати колокол чи ще трохи попити армянської валеріани?
KVV
 
Повідомлень: 1302
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 15:14

  KVV написав:біля 12ої поповнював в Сіті24 картку АТБ від Сенсу. Станом на 15:00 кошти так і не надійшли хоча поповнення в цьому ж терміналі іншого банку вже успішно проведено.

починати шукати колокол чи ще трохи попити армянської валеріани?

Общайтесь с поддержкой Сити24 - это, скорее всего, их косяк. Скорее всего деньги никуда не ушли, отмазка такая: "Ваш банк не принял платёж".
Я зарёкся с Сити24 иметь дело - постоянно косяки.
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 17:20

  maniachello написав:Общайтесь с поддержкой Сити24 - это, скорее всего, их косяк. Скорее всего деньги никуда не ушли, отмазка такая: "Ваш банк не принял платёж".
Я зарёкся с Сити24 иметь дело - постоянно косяки.

поспілкувався - залочив фінмон СвіфтГарант.
зранку о 8ій поповнив Сенс на 4500 грн, а в ~12 хотів поповнити той же Сенс на 400 грн ...і бан! :evil:

що цікаво пізніше там само поповнив Моню без проблем... 🤡
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 18:24

Re: Sense Bank

Буде продовження акційної розстрочки та/чи акційного кешбеку на вихідні?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 18:28

Re: Sense Bank

  Amid написав:Буде продовження акційної розстрочки та/чи акційного кешбеку на вихідні?

Наразі жодних новин про це не отримували, і в планах про продовження акційної розстрочки/акційного кешбеку на вихідних ще на 90 днів - не було 🥺
Щодо будь-яких змін - будемо інформувати вас тут 😉

Але є і хороша новина, адже було подовжено акцію +5% кешбеку з Вигодою 🥳

Загалом за покупки карткою Вигода в Епіцентрах на суму від 500 грн можна отримати аж 7% кешбеку 😊
Детальніше про акцію тут 👉https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/articles/17964995238802

Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
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