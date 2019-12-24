Гуд морнінг всім 👋 Я до вас з гарною новиною 😉
Акція по розстрочці на 3 місяці з комісією 0 буде продовжена до 31.08.2024. на тих самих умовах
*Андрій
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 тра, 2024 11:38
Гуд морнінг всім 👋 Я до вас з гарною новиною 😉
Акція по розстрочці на 3 місяці з комісією 0 буде продовжена до 31.08.2024. на тих самих умовах
*Андрій
Додано: Суб 01 чер, 2024 10:47
|