Гуд морнінг всім 👋 Я до вас з гарною новиною 😉
Акція по розстрочці на 3 місяці з комісією 0 буде продовжена до 31.08.2024. на тих самих умовах
*Андрій
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 тра, 2024 11:38
Гуд морнінг всім 👋 Я до вас з гарною новиною 😉
Акція по розстрочці на 3 місяці з комісією 0 буде продовжена до 31.08.2024. на тих самих умовах
*Андрій
Додано: Суб 01 чер, 2024 10:47
Додано: Суб 01 чер, 2024 14:15
Sense Bank
Тут в інтернетиках пишуть, що і акцію «Вихідні з додатковим 2%-кешбеком» перезапущено для усіх клієнтів, це так?
Додано: Суб 01 чер, 2024 14:30
Ну якщо у вас вчора ще НЕ було стікера з аХцією, а сьогодні він з'явився, то вам -- перезапущено...
А якщо у вас і вчора він був, то у вас ахція вже іде...причому не більше 3х міс після запуску ))
Додано: Суб 01 чер, 2024 14:35
Amethyst
Не вдивляюся кожного дня в стікери акцій, тож не знаю чи був він учора. Щож, завтра протестую на практиці.
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