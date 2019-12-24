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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1207120812091210>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 97
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
24
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 11:38

Гуд морнінг всім 👋 Я до вас з гарною новиною 😉
Акція по розстрочці на 3 місяці з комісією 0 буде продовжена до 31.08.2024. на тих самих умовах

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12615
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 10:47

  Sense Bank написав:Гуд морнінг всім 👋 Я до вас з гарною новиною 😉
Акція по розстрочці на 3 місяці з комісією 0 буде продовжена до 31.08.2024. на тих самих умовах

*Андрій

гарна новина :!:

ще дуже актуально розширення з комісією 0 на 6 міс ;)
Shaman
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Повідомлень: 6149
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 14:15

Sense Bank
Тут в інтернетиках пишуть, що і акцію «Вихідні з додатковим 2%-кешбеком» перезапущено для усіх клієнтів, це так?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 14:30

  Amid написав:Sense Bank
Тут в інтернетиках пишуть, що і акцію «Вихідні з додатковим 2%-кешбеком» перезапущено для усіх клієнтів, це так?

Ну якщо у вас вчора ще НЕ було стікера з аХцією, а сьогодні він з'явився, то вам -- перезапущено...
А якщо у вас і вчора він був, то у вас ахція вже іде...причому не більше 3х міс після запуску ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 14:35

Amethyst
Не вдивляюся кожного дня в стікери акцій, тож не знаю чи був він учора. Щож, завтра протестую на практиці.
Amid
 
Повідомлень: 1837
З нами з: 12.06.08
Подякував: 229 раз.
Подякували: 332 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 16:05

Вітаю всіх з першим днем літа 🌞
Не забуваємо сьогодні обрати нові категорії кешбеку, передати показники лічильників та розпочати день або його завершити смачним смузі-коктейлем 🍹

Щодо акції "вихідні з кешбеком за кредиткою", то вона у банку проводиться з 1 листопада 2023 до 31 грудня 2024 року. Також хочу нагадати що акція діє, якщо є кредитний ліміт по картками RED, RED 2.0, RED CASH, "Максимум", "Максимум-готівка", "Максимум Platinum".

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 16:11

  Amethyst написав:
  Amid написав:Sense Bank
Тут в інтернетиках пишуть, що і акцію «Вихідні з додатковим 2%-кешбеком» перезапущено для усіх клієнтів, це так?

Ну якщо у вас вчора ще НЕ було стікера з аХцією, а сьогодні він з'явився, то вам -- перезапущено...
А якщо у вас і вчора він був, то у вас ахція вже іде...причому не більше 3х міс після запуску ))

а чому 3 місяці? в мене пише в додатку залишилось 214 днів. чи це смузісти смузі не допили? :D

й акційний кешбек був в березні, квітні, травні й пропонує на червень
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 16:23

Shaman
Початкова суть була у тому, що сама по собі акція діє рік, але клієнт може скористатися нею протягом 3х місяців. Тобто, хтось з початку року міг отримувати додатковий кешбек до кінця березня. А хто приєднався до акції в березні - той 3 місяці до червня. Проте, акцію вже перезапускали для тих клієнтів, хто вичерпав свої 90 днів. Мова у моєму дописі була саме про те, що бачив інформацію, що банк знову перезапустив акцію для усіх клієнтів, в тому числі і для тих, у кого вже спливли 90 діб.
Amid
 
Повідомлень: 1837
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 16:24

  Shaman написав:
  Amethyst написав:
  Amid написав:Sense Bank
Тут в інтернетиках пишуть, що і акцію «Вихідні з додатковим 2%-кешбеком» перезапущено для усіх клієнтів, це так?

Ну якщо у вас вчора ще НЕ було стікера з аХцією, а сьогодні він з'явився, то вам -- перезапущено...
А якщо у вас і вчора він був, то у вас ахція вже іде...причому не більше 3х міс після запуску ))

а чому 3 місяці? в мене пише в додатку залишилось 214 днів. чи це смузісти смузі не допили? :D

й акційний кешбек був в березні, квітні, травні й пропонує на червень

Цей х2КБ по вихідним надається на перші 3 міс з відкриття картки типу Ред.
А сама аХція працює типу до 31.12.2024..
Але з деяких пір Алка придумала якусь фічу "реаХтиВація", тобно вдрух аХція стає достутпою і тим у кого вже колись були оті перші 3 міс... Отак і живем 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 16:29

Re: Sense Bank

  Shaman написав:а чому 3 місяці? в мене пише в додатку залишилось 214 днів. чи це смузісти смузі не допили?

й акційний кешбек був в березні, квітні, травні й пропонує на червень

Вітаю! Акція загалом діє до 31.12.2024 року. Але її було продовжено на 3 місяці ще.
Тобто, якщо у вас акція закінчувала діяти у травні, то далі вам її було продовжено ще на 3 місяці.

  Amid написав:Shaman
Початкова суть була у тому, що сама по собі акція діє рік, але клієнт може скористатися нею протягом 3х місяців. Тобто, хтось з початку року міг отримувати додатковий кешбек до кінці березня. А хто приєднався до акції в березні - той 3 місяці до червня. Проте, акцію вже перезапускали для тих клієнтів, хто вичерпав свої 90 днів. Мова у моєму дописі була саме про те, що бачив інформацію, що банк знову перезапустив акцію для усіх клієнтів, в тому числі і для тих, у кого вже спливли 90 діб.

Добрий день! Так, все вірно, загалом акція діє до 31.12.2024 року. Але банк ще продовжив дію для клієнтів, хто вже користувався нею, ще на 3 місяці.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12615
З нами з: 18.02.13
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