Гуд морнінг всім 👋 Я до вас з гарною новиною 😉
Акція по розстрочці на 3 місяці з комісією 0 буде продовжена до 31.08.2024. на тих самих умовах
*Андрій
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 тра, 2024 11:38
Гуд морнінг всім 👋 Я до вас з гарною новиною 😉
Акція по розстрочці на 3 місяці з комісією 0 буде продовжена до 31.08.2024. на тих самих умовах
*Андрій
Додано: Суб 01 чер, 2024 10:47
Додано: Суб 01 чер, 2024 14:15
Sense Bank
Тут в інтернетиках пишуть, що і акцію «Вихідні з додатковим 2%-кешбеком» перезапущено для усіх клієнтів, це так?
Додано: Суб 01 чер, 2024 14:30
Ну якщо у вас вчора ще НЕ було стікера з аХцією, а сьогодні він з'явився, то вам -- перезапущено...
А якщо у вас і вчора він був, то у вас ахція вже іде...причому не більше 3х міс після запуску ))
Додано: Суб 01 чер, 2024 14:35
Amethyst
Не вдивляюся кожного дня в стікери акцій, тож не знаю чи був він учора. Щож, завтра протестую на практиці.
Додано: Суб 01 чер, 2024 16:05
Вітаю всіх з першим днем літа 🌞
Не забуваємо сьогодні обрати нові категорії кешбеку, передати показники лічильників та розпочати день або його завершити смачним смузі-коктейлем 🍹
Щодо акції "вихідні з кешбеком за кредиткою", то вона у банку проводиться з 1 листопада 2023 до 31 грудня 2024 року. Також хочу нагадати що акція діє, якщо є кредитний ліміт по картками RED, RED 2.0, RED CASH, "Максимум", "Максимум-готівка", "Максимум Platinum".
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Додано: Суб 01 чер, 2024 16:11
а чому 3 місяці? в мене пише в додатку залишилось 214 днів. чи це смузісти смузі не допили?
й акційний кешбек був в березні, квітні, травні й пропонує на червень
Додано: Суб 01 чер, 2024 16:23
Shaman
Початкова суть була у тому, що сама по собі акція діє рік, але клієнт може скористатися нею протягом 3х місяців. Тобто, хтось з початку року міг отримувати додатковий кешбек до кінця березня. А хто приєднався до акції в березні - той 3 місяці до червня. Проте, акцію вже перезапускали для тих клієнтів, хто вичерпав свої 90 днів. Мова у моєму дописі була саме про те, що бачив інформацію, що банк знову перезапустив акцію для усіх клієнтів, в тому числі і для тих, у кого вже спливли 90 діб.
Додано: Суб 01 чер, 2024 16:24
Цей х2КБ по вихідним надається на перші 3 міс з відкриття картки типу Ред.
А сама аХція працює типу до 31.12.2024..
Але з деяких пір Алка придумала якусь фічу "реаХтиВація", тобно вдрух аХція стає достутпою і тим у кого вже колись були оті перші 3 міс... Отак і живем
Додано: Суб 01 чер, 2024 16:29
Re: Sense Bank
Вітаю! Акція загалом діє до 31.12.2024 року. Але її було продовжено на 3 місяці ще.
Тобто, якщо у вас акція закінчувала діяти у травні, то далі вам її було продовжено ще на 3 місяці.
Добрий день! Так, все вірно, загалом акція діє до 31.12.2024 року. Але банк ще продовжив дію для клієнтів, хто вже користувався нею, ще на 3 місяці.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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