Але це ж чудові новини, чи не так?
Акція продовжила дію навіть для тих, хто вже користався нею раніше
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 чер, 2024 16:34
Re: Sense Bank
Але це ж чудові новини, чи не так?
Акція продовжила дію навіть для тих, хто вже користався нею раніше
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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