Але це ж чудові новини, чи не так?
Акція продовжила дію навіть для тих, хто вже користався нею раніше
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 чер, 2024 16:34
Re: Sense Bank
Але це ж чудові новини, чи не так?
Акція продовжила дію навіть для тих, хто вже користався нею раніше
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Додано: Суб 01 чер, 2024 18:51
Re: Sense Bank
Нет, не так
Но данная акция с момента ее начала никакого отношения не имеет к клиентам, которым ваш банк тупо не дает лимит. Но зачем-то так же тупо продолжает наяривать о этой и других "чудесных" акциях, которые не работают без лимита. Выглядит как издевательство со стороны банка. Неужели сложно сделать, чтобы рассылка новостей была адресной и не дразнила тех клиентов, которых банк не считает достойными лимита не смотря на имеющиеся в банке депо и многолетнее сотрудничество? Из больших банков только у одних вас проживание клиента в прифронтовом, но не разу не оккупированном областном центре - является причиной для отказа в лимите - ну ладно - смирились с этим - так банк не дает забыть о том что считает вас людьми второго сорта, каждые три месяца присылая напоминалку о таких "чудесных" новостях как продление рассрочки или кэшбека на выходные за кредитные - издеваетесь, да?
Додано: Суб 01 чер, 2024 19:19
Re: Sense Bank
Добрий день! Дякую за ваш фідбек, обіцяю в цьому питанні розібратися, щоб можна було більш точно надсилати пропозиції.
В жодному разі не я, ні банк не розподіляє клієнтів.
Ваше питання беру на себе, буду уточнювати що можна зробити.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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