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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1207120812091210

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 97
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
24
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 16:34

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:Але з деяких пір Алка придумала якусь фічу "реаХтиВація", тобно вдрух аХція стає достутпою і тим у кого вже колись були оті перші 3 міс... Отак і живем

Але це ж чудові новини, чи не так? :wink:
Акція продовжила дію навіть для тих, хто вже користався нею раніше :)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12616
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 18:51

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Але це ж чудові новини, чи не так? :wink:

Нет, не так
  Sense Bank написав:Акція продовжила дію навіть для тих, хто вже користався нею раніше :)

Но данная акция с момента ее начала никакого отношения не имеет к клиентам, которым ваш банк тупо не дает лимит. Но зачем-то так же тупо продолжает наяривать о этой и других "чудесных" акциях, которые не работают без лимита. Выглядит как издевательство со стороны банка. Неужели сложно сделать, чтобы рассылка новостей была адресной и не дразнила тех клиентов, которых банк не считает достойными лимита не смотря на имеющиеся в банке депо и многолетнее сотрудничество? Из больших банков только у одних вас проживание клиента в прифронтовом, но не разу не оккупированном областном центре - является причиной для отказа в лимите - ну ладно - смирились с этим - так банк не дает забыть о том что считает вас людьми второго сорта, каждые три месяца присылая напоминалку о таких "чудесных" новостях как продление рассрочки или кэшбека на выходные за кредитные - издеваетесь, да? :evil:
WallNutPen
 
Повідомлень: 1133
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 19:19

Re: Sense Bank

  WallNutPen написав:Но зачем-то так же тупо продолжает наяривать о этой и других "чудесных" акциях, которые не работают без лимита. Выглядит как издевательство со стороны банка. Неужели сложно сделать, чтобы рассылка новостей была адресной и не дразнила тех клиентов, которых банк не считает достойными лимита не смотря на имеющиеся в банке депо и многолетнее сотрудничество?

Добрий день! Дякую за ваш фідбек, обіцяю в цьому питанні розібратися, щоб можна було більш точно надсилати пропозиції.
  WallNutPen написав:так банк не дает забыть о том что считает вас людьми второго сорта, каждые три месяца присылая напоминалку о таких "чудесных" новостях как продление рассрочки или кэшбека на выходные за кредитные - издеваетесь, да?

В жодному разі не я, ні банк не розподіляє клієнтів.
Ваше питання беру на себе, буду уточнювати що можна зробити.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12616
З нами з: 18.02.13
Подякував: 172 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
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2
1
  #<1 ... 1207120812091210
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