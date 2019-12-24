Додано: Суб 01 чер, 2024 18:51

Sense Bank написав: Але це ж чудові новини, чи не так? Але це ж чудові новини, чи не так?

Sense Bank написав: Акція продовжила дію навіть для тих, хто вже користався нею раніше Акція продовжила дію навіть для тих, хто вже користався нею раніше

Нет, не такНо данная акция с момента ее начала никакого отношения не имеет к клиентам, которым ваш банк тупо не дает лимит. Но зачем-то так же тупо продолжает наяривать о этой и других "чудесных" акциях, которые не работают без лимита. Выглядит как издевательство со стороны банка. Неужели сложно сделать, чтобы рассылка новостей была адресной и не дразнила тех клиентов, которых банк не считает достойными лимита не смотря на имеющиеся в банке депо и многолетнее сотрудничество? Из больших банков только у одних вас проживание клиента в прифронтовом, но не разу не оккупированном областном центре - является причиной для отказа в лимите - ну ладно - смирились с этим - так банк не дает забыть о том что считает вас людьми второго сорта, каждые три месяца присылая напоминалку о таких "чудесных" новостях как продление рассрочки или кэшбека на выходные за кредитные - издеваетесь, да?