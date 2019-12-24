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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 чер, 2024 16:34
Amethyst написав:
Але з деяких пір Алка придумала якусь фічу "реаХтиВація", тобно вдрух аХція стає достутпою і тим у кого вже колись були оті перші 3 міс... Отак і живем
Але це ж чудові новини, чи не так?
Акція продовжила дію навіть для тих, хто вже користався нею раніше
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Додано: Суб 01 чер, 2024 18:51
Sense Bank написав:
Але це ж чудові новини, чи не так?
Нет, не так
Sense Bank написав:
Акція продовжила дію навіть для тих, хто вже користався нею раніше
Но данная акция с момента ее начала никакого отношения не имеет к клиентам, которым ваш банк тупо не дает лимит. Но зачем-то так же тупо продолжает наяривать о этой и других "чудесных" акциях, которые не работают без лимита. Выглядит как издевательство со стороны банка. Неужели сложно сделать, чтобы рассылка новостей была адресной и не дразнила тех клиентов, которых банк не считает достойными лимита не смотря на имеющиеся в банке депо и многолетнее сотрудничество? Из больших банков только у одних вас проживание клиента в прифронтовом, но не разу не оккупированном областном центре - является причиной для отказа в лимите - ну ладно - смирились с этим - так банк не дает забыть о том что считает вас людьми второго сорта, каждые три месяца присылая напоминалку о таких "чудесных" новостях как продление рассрочки или кэшбека на выходные за кредитные - издеваетесь, да?
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WallNutPen
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Додано: Суб 01 чер, 2024 19:19
WallNutPen написав:
Но зачем-то так же тупо продолжает наяривать о этой и других "чудесных" акциях, которые не работают без лимита. Выглядит как издевательство со стороны банка. Неужели сложно сделать, чтобы рассылка новостей была адресной и не дразнила тех клиентов, которых банк не считает достойными лимита не смотря на имеющиеся в банке депо и многолетнее сотрудничество?
Добрий день! Дякую за ваш фідбек, обіцяю в цьому питанні розібратися, щоб можна було більш точно надсилати пропозиції.
WallNutPen написав:
так банк не дает забыть о том что считает вас людьми второго сорта, каждые три месяца присылая напоминалку о таких "чудесных" новостях как продление рассрочки или кэшбека на выходные за кредитные - издеваетесь, да?
В жодному разі не я, ні банк не розподіляє клієнтів.
Ваше питання беру на себе, буду уточнювати що можна зробити.
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Додано: Суб 01 чер, 2024 20:39
WallNutPen написав:
к клиентам, которым ваш банк тупо не дает лимит
да, есть такое. Когда в других банках КЛ порядка 75-100к, Сенс не даёт ни единой гривны. Какой логикой они руководствуются, неизвестно.
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otshelnick1
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Додано: Суб 01 чер, 2024 20:56
otshelnick1 написав: WallNutPen написав:
к клиентам, которым ваш банк тупо не дает лимит
да, есть такое. Когда в других банках КЛ порядка 75-100к, Сенс не даёт ни единой гривны. Какой логикой они руководствуются, неизвестно.
якщо в інших банках 75-100 т грн, навіщо ще ліміт й в сенсі?
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Додано: Суб 01 чер, 2024 21:18
Shaman написав:
якщо в інших банках 75-100 т грн, навіщо ще ліміт й в сенсі?
не надо передёргивать. Вопрос ведь не в том, зачем мне нужен кредитный лимит, вопрос в том, какой логикой руководствуется банк, когда этот
самый лимит не открывает.
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otshelnick1
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Додано: Суб 01 чер, 2024 21:29
otshelnick1 написав:
какой логикой руководствуется банк
Излишним закредитованием (т.е. высокой кредитной нагрузкой) клиента
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Додано: Суб 01 чер, 2024 21:30
otshelnick1 написав: Shaman написав:
якщо в інших банках 75-100 т грн, навіщо ще ліміт й в сенсі?
не надо передёргивать. Вопрос ведь не в том, зачем мне нужен кредитный лимит, вопрос в том, какой логикой руководствуется банк, когда этот
самый лимит не открывает.
зараз й сенс, й ПУМБ значно підвищили ліміти існуючим клієнтам. можливо діє правило, що новим не ризикують надавати ліміти
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Shaman
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Додано: Суб 01 чер, 2024 21:38
Shaman написав:
зараз й сенс, й ПУМБ значно підвищили ліміти існуючим клієнтам.
абсолютно вірно, всі підвищили ліміти, пумб, Абанк, навіть приват. Всі, крім сенса. Ну нічого, "значіт судьба такая", якось переживу...
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otshelnick1
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Додано: Суб 01 чер, 2024 21:50
otshelnick1 написав: Shaman написав:
зараз й сенс, й ПУМБ значно підвищили ліміти існуючим клієнтам.
абсолютно вірно, всі підвищили ліміти, пумб, Абанк, навіть приват. Всі, крім сенса. Ну нічого, "значіт судьба такая", якось переживу...
А шо за рейтинг УБКІ вам малює?
От у мене 392 (жовта зона). Хоча є кредліміти у Мумби, Альфи, Тасі, Шапіта, але ні Ідея, ні Райф, ні Альянс не дають
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Amethyst
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