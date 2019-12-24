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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1208120912101211>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 97
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
24
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 16:34

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:Але з деяких пір Алка придумала якусь фічу "реаХтиВація", тобно вдрух аХція стає достутпою і тим у кого вже колись були оті перші 3 міс... Отак і живем

Але це ж чудові новини, чи не так? :wink:
Акція продовжила дію навіть для тих, хто вже користався нею раніше :)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 18:51

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Але це ж чудові новини, чи не так? :wink:

Нет, не так
  Sense Bank написав:Акція продовжила дію навіть для тих, хто вже користався нею раніше :)

Но данная акция с момента ее начала никакого отношения не имеет к клиентам, которым ваш банк тупо не дает лимит. Но зачем-то так же тупо продолжает наяривать о этой и других "чудесных" акциях, которые не работают без лимита. Выглядит как издевательство со стороны банка. Неужели сложно сделать, чтобы рассылка новостей была адресной и не дразнила тех клиентов, которых банк не считает достойными лимита не смотря на имеющиеся в банке депо и многолетнее сотрудничество? Из больших банков только у одних вас проживание клиента в прифронтовом, но не разу не оккупированном областном центре - является причиной для отказа в лимите - ну ладно - смирились с этим - так банк не дает забыть о том что считает вас людьми второго сорта, каждые три месяца присылая напоминалку о таких "чудесных" новостях как продление рассрочки или кэшбека на выходные за кредитные - издеваетесь, да? :evil:
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 19:19

Re: Sense Bank

  WallNutPen написав:Но зачем-то так же тупо продолжает наяривать о этой и других "чудесных" акциях, которые не работают без лимита. Выглядит как издевательство со стороны банка. Неужели сложно сделать, чтобы рассылка новостей была адресной и не дразнила тех клиентов, которых банк не считает достойными лимита не смотря на имеющиеся в банке депо и многолетнее сотрудничество?

Добрий день! Дякую за ваш фідбек, обіцяю в цьому питанні розібратися, щоб можна було більш точно надсилати пропозиції.
  WallNutPen написав:так банк не дает забыть о том что считает вас людьми второго сорта, каждые три месяца присылая напоминалку о таких "чудесных" новостях как продление рассрочки или кэшбека на выходные за кредитные - издеваетесь, да?

В жодному разі не я, ні банк не розподіляє клієнтів.
Ваше питання беру на себе, буду уточнювати що можна зробити.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 20:39

Re: Sense Bank

  WallNutPen написав:к клиентам, которым ваш банк тупо не дает лимит
да, есть такое. Когда в других банках КЛ порядка 75-100к, Сенс не даёт ни единой гривны. Какой логикой они руководствуются, неизвестно.
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 20:56

  otshelnick1 написав:
  WallNutPen написав:к клиентам, которым ваш банк тупо не дает лимит
да, есть такое. Когда в других банках КЛ порядка 75-100к, Сенс не даёт ни единой гривны. Какой логикой они руководствуются, неизвестно.

якщо в інших банках 75-100 т грн, навіщо ще ліміт й в сенсі?
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 21:18

Re: Sense Bank

  Shaman написав:якщо в інших банках 75-100 т грн, навіщо ще ліміт й в сенсі?
не надо передёргивать. Вопрос ведь не в том, зачем мне нужен кредитный лимит, вопрос в том, какой логикой руководствуется банк, когда этот
самый лимит не открывает.
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 21:29

Re: Sense Bank

  otshelnick1 написав:какой логикой руководствуется банк
Излишним закредитованием (т.е. высокой кредитной нагрузкой) клиента 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 21:30

  otshelnick1 написав:
  Shaman написав:якщо в інших банках 75-100 т грн, навіщо ще ліміт й в сенсі?
не надо передёргивать. Вопрос ведь не в том, зачем мне нужен кредитный лимит, вопрос в том, какой логикой руководствуется банк, когда этот
самый лимит не открывает.

зараз й сенс, й ПУМБ значно підвищили ліміти існуючим клієнтам. можливо діє правило, що новим не ризикують надавати ліміти
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 21:38

Re: Sense Bank

  Shaman написав:зараз й сенс, й ПУМБ значно підвищили ліміти існуючим клієнтам.
абсолютно вірно, всі підвищили ліміти, пумб, Абанк, навіть приват. Всі, крім сенса. Ну нічого, "значіт судьба такая", якось переживу...
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 21:50

  otshelnick1 написав:
  Shaman написав:зараз й сенс, й ПУМБ значно підвищили ліміти існуючим клієнтам.
абсолютно вірно, всі підвищили ліміти, пумб, Абанк, навіть приват. Всі, крім сенса. Ну нічого, "значіт судьба такая", якось переживу...
А шо за рейтинг УБКІ вам малює?
От у мене 392 (жовта зона). Хоча є кредліміти у Мумби, Альфи, Тасі, Шапіта, але ні Ідея, ні Райф, ні Альянс не дають 8)
Amethyst
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