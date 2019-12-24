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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1208120912101211

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 97
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
24
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 22:12

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:А шо за рейтинг УБКІ вам малює
Аби ще знати, де шукати ці всі рейтинги і зони 😁
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 22:19

  otshelnick1 написав:
  Amethyst написав:А шо за рейтинг УБКІ вам малює
Аби ще знати, де шукати ці всі рейтинги і зони 😁
Ну так встановить застосунок УБКІ, там нашару можна подивитися той рейтинг
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 22:51

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:В жодному разі ... банк не розподіляє клієнтів.
С точки зрения клиента, у который является клиентом не одного банка и у которого банк забрал 30к лимита на Cameleon и 54021,74 лимита на RED (оставив там 978,26 лимита), то не соглашусь. Банк ещё как распределяет клиентов. В основном, в выиграше были те, кто забил на банк и выводили кредитные средства без зазрения совести.
Я могу написать сравнение, как поступили другие банк и как постила Альфа/Сенс. Могу сразу сказать, что Сенс явно поступил нелояльно к своим клиентам.
Howl
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  #<1 ... 1208120912101211
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