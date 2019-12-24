Аби ще знати, де шукати ці всі рейтинги і зони 😁
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 чер, 2024 22:12
Re: Sense Bank
Додано: Суб 01 чер, 2024 22:19
Додано: Суб 01 чер, 2024 22:51
Re: Sense Bank
С точки зрения клиента, у который является клиентом не одного банка и у которого банк забрал 30к лимита на Cameleon и 54021,74 лимита на RED (оставив там 978,26 лимита), то не соглашусь. Банк ещё как распределяет клиентов. В основном, в выиграше были те, кто забил на банк и выводили кредитные средства без зазрения совести.
Я могу написать сравнение, как поступили другие банк и как постила Альфа/Сенс. Могу сразу сказать, что Сенс явно поступил нелояльно к своим клиентам.
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