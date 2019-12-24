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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 чер, 2024 22:12
Amethyst написав:
А шо за рейтинг УБКІ вам малює
Аби ще знати, де шукати ці всі рейтинги і зони 😁
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otshelnick1
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Додано: Суб 01 чер, 2024 22:19
otshelnick1 написав: Amethyst написав:
А шо за рейтинг УБКІ вам малює
Аби ще знати, де шукати ці всі рейтинги і зони 😁
Ну так встановить застосунок УБКІ, там нашару можна подивитися той рейтинг
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Amethyst
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Додано: Суб 01 чер, 2024 22:51
Sense Bank написав:
В жодному разі ... банк не розподіляє клієнтів.
С точки зрения клиента, у который является клиентом не одного банка и у которого банк забрал 30к лимита на Cameleon и 54021,74 лимита на RED (оставив там 978,26 лимита), то не соглашусь. Банк ещё как распределяет клиентов. В основном, в выиграше были те, кто забил на банк и выводили кредитные средства без зазрения совести.
Я могу написать сравнение, как поступили другие банк и как постила Альфа/Сенс. Могу сразу сказать, что Сенс явно поступил нелояльно к своим клиентам.
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Howl
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Додано: Нед 02 чер, 2024 07:18
Howl написав: Sense Bank написав:
В жодному разі ... банк не розподіляє клієнтів.
С точки зрения клиента, у который является клиентом не одного банка и у которого банк забрал 30к лимита на Cameleon и 54021,74 лимита на RED (оставив там 978,26 лимита), то не соглашусь. Банк ещё как распределяет клиентов. В основном, в выиграше были те, кто забил на банк и выводили кредитные средства без зазрения совести.
Я могу написать сравнение, как поступили другие банк и как постила Альфа/Сенс. Могу сразу сказать, что Сенс явно поступил нелояльно к своим клиентам.
Кожного місяця банк продовжує підвищення ліміту,надає пропозиції з інших продуктів -'для офіційно працевлаштованого ( не ФОП ) дуже вигідні пропозиції.
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sens
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Додано: Нед 02 чер, 2024 07:19
Amethyst написав: otshelnick1 написав: Shaman написав:
зараз й сенс, й ПУМБ значно підвищили ліміти існуючим клієнтам.
абсолютно вірно, всі підвищили ліміти, пумб, Абанк, навіть приват. Всі, крім сенса. Ну нічого, "значіт судьба такая", якось переживу...
А шо за рейтинг УБКІ вам малює?
От у мене 392 (жовта зона). Хоча є кредліміти у Мумби, Альфи, Тасі, Шапіта, але ні Ідея, ні Райф, ні Альянс не дають
глобус в убкі бачить 10 відкритих КЛ , дуже високий рейтинг,проте ліміт 0.
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