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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 чер, 2024 22:12
Amethyst написав:
А шо за рейтинг УБКІ вам малює
Аби ще знати, де шукати ці всі рейтинги і зони 😁
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otshelnick1
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Додано: Суб 01 чер, 2024 22:19
otshelnick1 написав: Amethyst написав:
А шо за рейтинг УБКІ вам малює
Аби ще знати, де шукати ці всі рейтинги і зони 😁
Ну так встановить застосунок УБКІ, там нашару можна подивитися той рейтинг
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Amethyst
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Додано: Суб 01 чер, 2024 22:51
Sense Bank написав:
В жодному разі ... банк не розподіляє клієнтів.
С точки зрения клиента, у который является клиентом не одного банка и у которого банк забрал 30к лимита на Cameleon и 54021,74 лимита на RED (оставив там 978,26 лимита), то не соглашусь. Банк ещё как распределяет клиентов. В основном, в выиграше были те, кто забил на банк и выводили кредитные средства без зазрения совести.
Я могу написать сравнение, как поступили другие банк и как постила Альфа/Сенс. Могу сразу сказать, что Сенс явно поступил нелояльно к своим клиентам.
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Howl
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Додано: Нед 02 чер, 2024 07:18
Howl написав: Sense Bank написав:
В жодному разі ... банк не розподіляє клієнтів.
С точки зрения клиента, у который является клиентом не одного банка и у которого банк забрал 30к лимита на Cameleon и 54021,74 лимита на RED (оставив там 978,26 лимита), то не соглашусь. Банк ещё как распределяет клиентов. В основном, в выиграше были те, кто забил на банк и выводили кредитные средства без зазрения совести.
Я могу написать сравнение, как поступили другие банк и как постила Альфа/Сенс. Могу сразу сказать, что Сенс явно поступил нелояльно к своим клиентам.
Кожного місяця банк продовжує підвищення ліміту,надає пропозиції з інших продуктів -'для офіційно працевлаштованого ( не ФОП ) дуже вигідні пропозиції.
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sens
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Додано: Нед 02 чер, 2024 07:19
Amethyst написав: otshelnick1 написав: Shaman написав:
зараз й сенс, й ПУМБ значно підвищили ліміти існуючим клієнтам.
абсолютно вірно, всі підвищили ліміти, пумб, Абанк, навіть приват. Всі, крім сенса. Ну нічого, "значіт судьба такая", якось переживу...
А шо за рейтинг УБКІ вам малює?
От у мене 392 (жовта зона). Хоча є кредліміти у Мумби, Альфи, Тасі, Шапіта, але ні Ідея, ні Райф, ні Альянс не дають
глобус в убкі бачить 10 відкритих КЛ , дуже високий рейтинг,проте ліміт 0.
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sens
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Додано: Нед 02 чер, 2024 13:12
sens написав: Amethyst написав: otshelnick1 написав:
абсолютно вірно, всі підвищили ліміти, пумб, Абанк, навіть приват. Всі, крім сенса. Ну нічого, "значіт судьба такая", якось переживу...
А шо за рейтинг УБКІ вам малює?
От у мене 392 (жовта зона). Хоча є кредліміти у Мумби, Альфи, Тасі, Шапіта, але ні Ідея, ні Райф, ні Альянс не дають
глобус в убкі бачить 10 відкритих КЛ , дуже високий рейтинг,проте ліміт 0.
Для надання наступного ліміту важливо не тільки об'єм інших лімітів, але і ступінь їх використання. Ну тобто, не тільки що у вас є 5 кр. на сумму 500К, а і те, що не погашено (в грейсі!) 100К(краще) чи всі 500К(гірше) і в рейтингу це враховано
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Amethyst
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Додано: Нед 02 чер, 2024 23:01
Howl написав:
Могу сразу сказать, что Сенс явно поступил нелояльно к своим клиентам.
Повністю погоджуюсь. Кредитку закрив після витраченого часу на відкриття нової бо на стару де вони порізали кредліміт (одразу після 24.02.2022) сказали не можна нічого вдіяти, давайте нову відкриємо. Відкрили - пройшло 2 дні, ні отвєта-ні прівєта. Сказали якщо за день ліміт не збільшився то можна не очікувати. Тож закрив і нову картку що відкривав, і картку вигода бо там так само кредит нуль.
А все чому? Бо я з Запоріжжя і це з точки зору банку ризики. Ну ок, тож маю повне право сказати що банк вчинив як гімно
. Бо Приват або Моно так не вважають і ліміти не різали
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Додано: Нед 02 чер, 2024 23:10
Amethyst написав:
А шо за рейтинг УБКІ вам малює?
От у мене 392 (жовта зона).
Поставив апку, в мене показує 566. Але Сенс так і не спромігся хоча б повернути той кредитний ліміт який порізав після 24.02.2022
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Додано: Пон 03 чер, 2024 19:25
DmitryZP
До 24.02 було 30к на Хамелеоне, десь в 23 повернули знову 30к, користувався тільки 10к на АТБ, пару тижнів тому порізали до 10к., і це при наявності депозитів. Можливо Харків.
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Додано: Вів 04 чер, 2024 06:18
Amethyst написав: otshelnick1 написав:
абсолютно вірно, всі підвищили ліміти, пумб, Абанк, навіть приват. Всі, крім сенса. Ну нічого, "значіт судьба такая", якось переживу...
А шо за рейтинг УБКІ вам малює?
От у мене 392 (жовта зона). Хоча є кредліміти у Мумби, Альфи, Тасі, Шапіта, але ні Ідея, ні Райф, ні Альянс не дають
Коли мав рейтинги понад 550, то також сенс не хотів дати на хамелеона. А як повикористовував і впали до 450, то і сенс підкинув, та і інші добавили. Ідея через додаток на о.карту+ вроді дає стандартно 50 тис - пробуйте. Абанка, як зменшив користування, то добавила до 100 тис., та і синові студентові перші налили, а тепер самі йому 55 тис. встановили.
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